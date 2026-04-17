Ці чотири способи зекономити пальне не працюють. Не робіть цього зі своїм авто

Спроби заощадити можуть завдати шкоди двигуну

Через зростання цін на пальне водії шукають можливості економити його. Однак деякі вдаються до способів, які насправді не працюють.

Про поширені міфи щодо способів економії пального розповіли на Instagram-сторінці мережі АЗК UPG. Деякі не лише не дають результату, але й можуть негативно позначитися на роботі двигуна.

Міф: Чим довше прогрівається двигун перед поїздкою, тим менше витрати пального

Реальність: Сучасним інжекторним автівкам вистачає короткого прогріву. Довга робота на холостих обертах не лише збільшує споживання пального, але й некорисна для двигуна.

Міф: Дорогі моторні оливи завжди економлять пальне

Реальність: Якісна та правильно підібрана олива може покращити роботу двигуна. Проте вона не гарантує відчутної економії пального.

Міфи та факти про економію пального. Інфографіка створена ШІ

Міф: Повторний запуск двигуна збільшує витрати, а рух на холостому ходу економить пальне

Реальність: Для повторного запуску двигуна необхідна мінімальна кількість пального. Водночас тривала робота на холостих обертах поступово призводить до збільшення витрат.

Міф: Заправляючи пальне з більшим октановим числом, можна зекономити

Реальність: Кожен двигун розрахований на пальне з певним октановим числом. Вибір пального з вищим октановим показником не призведе до менших витрат. Щобільше, в деяких випадках витрата пального може навіть зрости.

