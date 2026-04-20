Как экономия может обернуться "котом в мешке": главные риски покупки б/у автомобиля

Сделка может таить в себе ряд подводных камней

Покупка авто является серьезным шагом который многие обдумывают заранее. Одной из главных дилемм на самом раннем этапе планирования является то — покупать новую машину или подержанную.

"Телеграф", ссылаясь на автоэксперта Олег Василевского, рассказывает о минусах приобретения б/у машины. Несомненным преимуществом покупки подержанного автомобиля является то, что покупатель не переплачивает за "новизну". Однако далеко не все из посетителей авторынка принимают во внимание целый перечень других подводных камней:

Неизвестен реальный остаток ресурса

Риск приобрести авто, требующее ремонта уже завтра

Вероятность приобрести авто без систем безопасности

Недоступность некоторых комплектаций

Сбор в Пенсионный фонд

Риск стать жертвой мошенников

Олег Василевский считает, что люди думают о покупке подержанного авто как о рациональном поступке — но в итоге существует риск переплаты за "красивый" экземпляр или покупки с рук у перекупа без нормальной проверки, а это может обернуться "котом в мешке". Тогда вся экономия исчезает на сервисе.

Риски покупки подержанный авто. Инфографика Телеграфа

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине.