Український блогер, активіст Революції Гідності, волонтер сказалв, що може чекати на Сирського

У мене для всіх "ідеалістів" і поціновувачів "простих рішень" погана новина. Нема зараз для України в цілому хороших і простих рішень для збереження Незалежності. Всі рішення погані. І без примусової мобілізації одним рекрутингом ми не закриємо потреби. І зі зброєю, БК, допомогою проблеми нікуди не ділися. Тому буде вибір між погано і дуже погано.

Але все одно життя держави залежить від ЗСУ на пряму. Подобається це чи ні. І Сирський зараз головнокомандувач ЗСУ.

Це не про прізвище і не про особистість. Це про посаду. Головнокомандувач Збройних Сил України. Головний командувач всіх військових. Можна багато згадувати і пліток і чуток і плюсів і мінусів. Але є факт.

І є такий же факт, що "конфєтно-букєтний" період між міністром оборони і ГК має стабільно недовгий період. Це завжди так відбувається. І "конфєтно-букєтний" період між верховним і головнокомандувачем, теж. Перші проблеми, перші невдачі, перші рішення в яких військовий не зможе переконати цивільного, почнуть точити камінь. Це просто треба розуміти.

Саме тому, я зараз акцентую увагу на ті фішки й ті маркери, які можливо прийдеться згадувати коли ми будемо вимушені захищати Сирського від ОП. Вибачте, але я впевнений, що це питання часу.

Дуже зручно "дружити" різним людям з різним світоглядом проти когось. Але дружба припиняється коли відсутній той проти кого дружили. Це так працює. І ніяк по іншому. На жаль за два роки стало ясно, що ОП не вміє дружити проти росіян, зате дуже любить дружити проти українців, які не лягли під "політику партії". І далі буде ще гірше і гірше. Бо хороших рішень нема. Я просто нагадую, що Сирський зараз по суті і є ЗСУ.

Я маю надію, що ті помилки які допускають цивільні піарники розробляючі стратегію комунікації нового главкома, помиляються. Що це помилка, а не кілька крокова конструкція по руйнуванню довіри та підтримки ЗСУ. А те що це зараз роблять цивільні люди з ОП, я не сумніваюсь. Я дуже хочу щоб це були недолугі помилки.

Джерело: Facebook-сторінка Романа Доніка.