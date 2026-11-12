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Kit Kat без обличчя, Roshen із Коломойським: який шоколадний Дід Мороз кращий (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Авторка перевіряла не тільки вигляд, а й смак Новина оновлена 12 листопада 2026, 08:23
Авторка перевіряла не тільки вигляд, а й смак. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Покупці поділилися смаковими фаворитами й дали несподівану пораду

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Студентка Анна з Харкова зняла обгортки з п’яти шоколадних дідів морозів для огляду та оцінки смаку. Під фольгою виявилися фігурки з дуже різною деталізацією, а майже гладенький Kit Kat став головним героєм жартів.

Анна опублікувала фотопорівняння у Threads: діди морози у святковому пакуванні та без нього.

Допис Анни з п’ятьма шоколадними дідами морозами в кольоровому пакуванні та без нього
Анна поставила поруч п’ять фігурок до та після розпакування

Як виглядають фігурки без обгорток

На фользі можна впізнати Діда мороза з Аврори, ROSHEN, Kit Kat, Kinder та Milka. Однак після розпакування яскраві образи поступаються шоколадному рельєфу: в одних дідів добре видно обличчя, бороди, руки й одяг, в інших деталі значно менш виразні.

Найменше деталей має третя зліва фігурка – Kit Kat. Вона видовжена, з округлою верхівкою та дрібними цятками на поверхні. Користувачі жартують, що Kit Kat не надто переймався виглядом свого діда, а дрібні цятки порівняли із висипом.

Коментар @viyar.ua про діда Kit Kat із зображенням розписаного давньоєгипетського саркофага
Акаунт @viyar.ua порівняв шоколадного діда Kit Kat із давньоєгипетським саркофагом

У шоколадному дідові ROSHEN побачили схожість із Коломойським. Дехто показував і власний приклад контрасту між пакуванням і вмістом.

Допис @julli_hurska з двома світлинами шоколадного діда у фользі та з частково знятою обгорткою
Ще одна покупчиня показала, наскільки обгортка змінює вигляд шоколадного діда
Відповідь @roshen_ukraine із зображенням кота з великими очима
Акаунт @roshen_ukraine відреагував на обговорення зображенням здивованого кота

Що радять обирати та які є ціни

Саме Kit Kat без деталей завоював чималу прихильність. Не поступається йому і ROSHEN. "У Kinder ром не наливайте, він протікає", – застерегла користувачка @julia.bakanova.

Коментарі @julia.bakanova про ром у Kinder та @natalia___shepeleva про схожість фігурки з Коломойським
Під порівнянням залишили пораду про Kinder та жарт про зовнішність ROSHEN

Скільки коштують новорічні діди морози

У відео Анна обирає, який Санта смачніший. Вона також називає ціни:

  • Санта з Аврори - 29 грн
  • Roshen - 39 грн
  • KitKat - 70 грн
  • Kinder - 86 грн
  • Milka - 96 грн.

Їй найбільше засмакував Kinder - цей шоколадний Дід мороз отримав 10 з 10.

Як повідомляв "Телеграф", червоний подарунковий бокс Roshen Winter celebration вагою 377 грамів коштує 765,40 грн, тоді як солодощі з набору можна придбати окремо дешевше. Самостійно зібраний склад може бути приблизно на 54% дешевшим, але фактична економія залежить від вартості власної коробки й оформлення.

Теги:
#Солодощі #Шоколад #Дід Мороз #Санта