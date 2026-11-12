Kit Kat без обличчя, Roshen із Коломойським: який шоколадний Дід Мороз кращий (фото)
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Покупці поділилися смаковими фаворитами й дали несподівану пораду
Студентка Анна з Харкова зняла обгортки з п’яти шоколадних дідів морозів для огляду та оцінки смаку. Під фольгою виявилися фігурки з дуже різною деталізацією, а майже гладенький Kit Kat став головним героєм жартів.
Анна опублікувала фотопорівняння у Threads: діди морози у святковому пакуванні та без нього.
Як виглядають фігурки без обгорток
На фользі можна впізнати Діда мороза з Аврори, ROSHEN, Kit Kat, Kinder та Milka. Однак після розпакування яскраві образи поступаються шоколадному рельєфу: в одних дідів добре видно обличчя, бороди, руки й одяг, в інших деталі значно менш виразні.
Найменше деталей має третя зліва фігурка – Kit Kat. Вона видовжена, з округлою верхівкою та дрібними цятками на поверхні. Користувачі жартують, що Kit Kat не надто переймався виглядом свого діда, а дрібні цятки порівняли із висипом.
У шоколадному дідові ROSHEN побачили схожість із Коломойським. Дехто показував і власний приклад контрасту між пакуванням і вмістом.
Що радять обирати та які є ціни
Саме Kit Kat без деталей завоював чималу прихильність. Не поступається йому і ROSHEN. "У Kinder ром не наливайте, він протікає", – застерегла користувачка @julia.bakanova.
Скільки коштують новорічні діди морози
У відео Анна обирає, який Санта смачніший. Вона також називає ціни:
- Санта з Аврори - 29 грн
- Roshen - 39 грн
- KitKat - 70 грн
- Kinder - 86 грн
- Milka - 96 грн.
Їй найбільше засмакував Kinder - цей шоколадний Дід мороз отримав 10 з 10.
Як повідомляв "Телеграф", червоний подарунковий бокс Roshen Winter celebration вагою 377 грамів коштує 765,40 грн, тоді як солодощі з набору можна придбати окремо дешевше. Самостійно зібраний склад може бути приблизно на 54% дешевшим, але фактична економія залежить від вартості власної коробки й оформлення.