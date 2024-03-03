Мы будем вынуждены защищать Сырского от ОП, это вопрос времени - Роман Доник
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Украинский блоггер, активист Революции Достоинства, волонтер сказал, что может ждать Сырского
У меня для всех "идеалистов" и ценителей "простых решений" плохая новость. Нет сейчас для Украины в целом хороших и простых решений по сохранению Независимости. Все решения плохи. И без принудительной мобилизации одним рекрутингом мы не закроем нужду. И с оружием, БК, с помощью проблемы никуда не делись. Поэтому будет выбор между плохо и очень плохо.
Но все равно жизнь государства зависит от ВСУ по прямой. Нравится это или нет. И Сырский сейчас главнокомандующий ВСУ.
Это не о фамилии и не о личности. Это о должности. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Главный командующий всеми военными. Можно многое упоминать и сплетен и слухов и плюсов и минусов. Но есть факт.
И есть такой же факт, что "конфетно-букетный" период между министром обороны и ГК имеет стабильно недолгий период. Это всегда так происходит. И "конфетно-букетный" период между верховным и главнокомандующим, тоже. Первые проблемы, первые неудачи, первые решения в которых военный не сможет убедить гражданского, начнут точить камень. Это просто нужно понимать.
Именно поэтому, я сейчас акцентирую внимание на тех фишках и маркеров, которые возможно придется вспоминать когда мы будем вынуждены защищать Сырского от ОП. Извините, но я уверен, что это вопрос времени.
Очень удобно "дружить" разным людям с разным мировоззрением против кого-то. Но дружба прекращается, когда отсутствует тот против кого дружили. Это так работает. И никак иначе. К сожалению, за два года стало ясно, что ОП не умеет дружить против россиян, зато очень любит дружить против украинцев, которые не легли под "политику партии". И дальше будет еще хуже и хуже. Потому что хороших решений нет. Я просто напоминаю, что Сырский сейчас по сути и есть ВСУ.
Я надеюсь, что ошибки, которые допускают гражданские пиарщики разрабатывающие стратегию коммуникации нового главкома, ошибаются. Что это ошибка, а не несколько шаговая конструкция по разрушению доверия и поддержке ВСУ. А то, что это сейчас делают гражданские люди из ОП, я не сомневаюсь. Я очень хочу чтобы это были несуразные ошибки.
Источник: Facebook-страница Романа Доника.
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