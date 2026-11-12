У Петербурзі підірвали автомобіль з відомим полковником: це вже другий випадок на районі (фото, відео)
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Загиблий служив у тій самій армії, що й офіцер, підірваний у серпні
У Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху автомобіля загинув російський полковник. Машину підірвали на Колпінському шосе в мікрорайоні Слов’янка в Шушарах, де значну частину квартир Міноборони РФ закуповувало для військовослужбовців.
На те, що загиблий був військовим льотчиком, вказує допис російського Telegram-каналу Fighterbomber. За попередніми даними, полковник служив у 6-й армії ВПС і ППО, як і майор Сергій Сєчков, якого в серпні підірвали в цьому самому районі. Він міг бути головним штурманом 6-ї повітряної армії.
Вибух стався рівно о сьомій ранку – попередньо, коли російський військовий виїжджав із двору. Автомобіль понівечений і частково обгорів, в автобусі поруч вибило шибки.
Місце оточили, там працюють слідчі, криміналісти й оперативні співробітники. Слідчий комітет Санкт-Петербурга порушив кримінальну справу про вбивство.
Попередній підрив військового у Слов’янці
27 серпня 2026 року в цьому мікрорайоні вже вибухав автомобіль із російським офіцером Сергієм Сєчковим. Він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному полку. Водій дістав тяжкі поранення ніг уламками й помер на місці, попри спроби очевидців надати допомогу. Його дружину, яка також перебувала в машині, госпіталізували.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, де також аварійно відключилася трансформаторна підстанція. В аеропорту Пулково затримали 30 рейсів на виліт і скасували шість рейсів.