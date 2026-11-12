В Україні пропонують замінити ідею заборони абортів пільгами для сімей: деталі

Петиція передбачає пільгову іпотеку, компенсації за житло та доступні дитсадки

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В Україні зареєстрували петицію із закликом зберегти репродуктивні права жінок і посилити підтримку сімей. Замість заборони абортів, уряд просять забезпечити фінансові, житлові та соціальні гарантії для батьків і дітей.

У петиції на сайті Кабінету Міністрів України її авторка Катерина Поліщук закликає гарантувати репродуктивну свободу: материнство має бути свідомим правом і вибором жінки, а держава повинна створювати умови для народження бажаних дітей замість примусу.

Петиція про захист репродуктивного вибору збирає підписи на сайті уряду

Авторка наголошує, що вагітність і пологи впливають на здоров’я та подальше життя жінки, а примус суперечить гарантіям гідності й особистої недоторканності у Конституції. Заборони, як йдеться в петиції, роблять аборти небезпечнішими. Вона також наголошує на відокремленні церкви від держави, а причинами низької народжуваності називає війну, бідність, житлові проблеми й невпевненість у майбутньому.

Авторка пропонує збільшувати виплати на дітей і запроваджувати житлові та комунальні пільги Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яких рішень вимагають від Кабміну

У зверненні пропонують поєднати захист чинних прав із комплексною програмою підтримки материнства, батьківства та сімей із дітьми. Основні вимоги до уряду:

Зберегти право на добровільне переривання вагітності у встановлені законом строки.

у встановлені законом строки. Не допускати криміналізації жінок за рішення про аборт і створення перешкод для отримання законної медичної допомоги.

за рішення про аборт і створення перешкод для отримання законної медичної допомоги. Гарантувати безпечну медичну допомогу під час і після переривання вагітності без дискримінації та стигматизації.

під час і після переривання вагітності без дискримінації та стигматизації. Зберегти доступ до абортів на пізніших строках за медичними та іншими передбаченими законом показаннями.

за медичними та іншими передбаченими законом показаннями. Дотримуватися світськості держави й не ухвалювати законодавчих рішень, заснованих виключно на релігійних переконаннях окремих груп.

й не ухвалювати законодавчих рішень, заснованих виключно на релігійних переконаннях окремих груп. Запровадити реальну підтримку батьків і дітей. "Розробити комплексну державну програму підтримки материнства, батьківства та сімей із дітьми з реальними фінансовими й соціальними гарантіями", – просить авторка петиції Катерина Поліщук.

Зокрема, йдеться про збільшення допомоги при народженні та вихованні дітей, підтримку одиноких матерів, пільгову іпотеку, компенсації придбання житла та пільги на комунальні послуги. Також пропонують розвивати доступні ясла й дитсадки, захищати вагітних і матерів від дискримінації на роботі тощо.

У петиції пропонують поєднати житлові пільги, догляд за дітьми та медичну допомогу

Розвивати планування сім’ї: забезпечити доступність сучасної контрацепції, якісної репродуктивної медицини, статевої освіти та правдивої інформації.

Важливо: петицію може подати будь-який українець. Навіть якщо вона набере необхідні 25 тисяч підписів, це не означає, що ініціатива буде втілена в життя.

Як повідомляв "Телеграф", інша петиція закликає Кабінет Міністрів України встановити єдині правила святкових частувань у дитсадках, зокрема для дітей до трьох років, яким не можна давати продукти з доданим цукром.