Путіну буде несолодко: хто стоїть за новою хвилею чуток про переговори України та Росії

Цивілізованій частині світу зрозуміло – домовлятися з військовим злочинцем нема про що

Останнім часом низка країн активізувала тему переговорів України з Росією. З цією метою спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей зараз здійснює вояж по РФ, Україні та низці країни Європи. Про це ж – нещодавні заяви глави турецького МЗС Хакана Фідана, який наполягає на проведенні переговорів щодо припинення вогню у російсько-українській війні. У такому ж стилі знову висловився угорський прем’єр Віктор Орбан, який має намір цього тижня зустрітися у США з Дональдом Трампом.

На думку Орбана, лише Трамп, знову ставши президентом, зможе закінчити війну між Росією та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАС. Цей потік "переговорної свідомості" прокоментував "Телеграфу" колишній голова Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

На думку експерта, чергову хвилю розмов про переговори явно інспіровано Москвою.

"Аж надто вона організована, скоординована, — пояснює експерт. — І виконавці (Китай, Угорщина, трохи менше — Туреччина) свідчать про те, що вони так чи інакше поділяють підходи Росії про те, як вибиратися з катастрофічної для неї війни. Лідери Китаю та Угорщини фактично грають із Путіним на одному полі. Ердоган обережніший, але й Туреччина підіграє РФ, допомагаючи обходити санкції, активно торгуючи з країною-агресоркою".

Не дивно, продовжує дипломат, що Пекін, Анкара, Будапешт періодично наполягають на, як вони кажуть, "дипломатичному рішенні", при цьому не пропонуючи нічого конкретного. Говорячи, скоріше, про необхідність припинення бойових дій, аніж про справедливий мир.

“Цього разу я вважаю, що замовлення на активізацію переговорного кейсу пішло саме з Москви. Те, що відбувається в РФ, неозброєним оком видно, що ресурси там закінчуються. Коли ще більше вичерпаються — почнуться поразки. Коли почнуться поразки — путінському режиму буде несолодко", — наголошує Володимир Огризко.

Ексглава МЗС упевнений, що Путін це розуміє. І, попри бравурні промови, казки про "прекрасну Росію майбутнього", які він розповідав під час недавнього звернення до Федеральних зборів, насправді все інакше. А блеф та фейки вже не можуть приховати цього. Грошей у країни-агресорки стає менше, можливостей – також, констатує дипломат.

"Звідси й чергова активізація розмов про переговори, – упевнений він. – Чергові посили, що треба швидше домовлятися, а не надсилати Україні чергові партії зброї та боєприпасів. Думаю, що і ця хвиля вимог-умовлянь про переговори нічого не дасть. Для цивілізованої частини світу зрозуміло – домовлятися з військовим злочинцем Путіним нема про що. Думаю, всі розуміють і те, що Україні треба допомагати швидше та сильніше. Якщо вдасться змусити Палату представників проголосувати за допомогу нашій країні, це стане серйозним стимулом для консолідації політичних лідерів у США та Європі. Потужним сигналом для Москви, що її розрахунок на те, що Захід припинить підтримку нашої країни, є марним".

Перемогти агресора можна і потрібно на полі бою, наголошує Володимир Огризко. Отже – гроші, зброя, боєприпаси мають надходити від партнерів до України у максимальному обсязі та максимально швидко.