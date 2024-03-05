Китай холодно ставиться до українських дипломатів — скандальні подробиці від Bloomberg

У Пекіні стверджують, що нібито "канали зв’язку між Китаєм та Україною безперешкодні"

Китай направив до Європи, РФ та України свого спецпредставника Лі Хуея для "пошуку політичного врегулювання війни", але водночас у Пекіні до українських дипломатів ставляться холодно. Поки Росія організувала десятки зустрічей та візитів російських чиновників до Китаю, український посол домігся лише кількох зустрічей з моменту свого прибуття до країни.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела. Там зазначають, що до українського посла у Китаї справді ставляться холодно.

"Посол України Павло Рябікін домігся лише кількох зустрічей з моменту свого прибуття до китайської столиці минулого літа, попри відправлення запитів майже до 40 різних міністерств та муніципалітетів", — сказали джерела.

Водночас посол Росії Ігор Моргулов, якого Володимир Путін призначив працювати в Пекіні у вересні 2022 року, називає відносини "дуже плідними". Він сказав, що його посольство організувало 27 візитів російських чиновників до Китаю на рівні федерального міністра і вище, включаючи диктатора Володимира Путіна.

У Міністерстві закордонних справ Китаю стверджують, що нібито "канали зв’язку між Китаєм та Україною є безперешкодними". Своєю чергою, посольство України в Пекіні не відреагувало на електронного листа з проханням прокоментувати цю ситуацію.

"Підтримка України серед ширшої дипломатичної спільноти Пекіна неоднозначна. На заході у посольстві України 22 лютого, присвяченому двом рокам війни, були присутні західні дипломати, зокрема посол США Ніколас Бернс та посол Великобританії Керолайн Вілсон. Навпаки, із понад 100 запрошених до Пекіна прибули лише пів дюжини дипломатів із країн Глобального Півдня", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2023 року під час минулого візиту Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді він заявив, що "від кризи немає панацеї". Також він запевнив, що Китай "у рамках своїх можливостей" допомагатиме Україні.