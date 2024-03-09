Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, чем является новая поездка Ли Хуэя.

В последнее время со стороны Китайской Народной Республики (КНР) активизировались движения касательно переговоров России с Украиной. Так, глава китайского МИД — Ван И, сообщил, что его страна поддерживает созыв международной мирной конференции. Но при условии, что на нее согласятся и Украина, и Россия, а все стороны будут участвовать на равных правах и обсудить разные мирные планы.

А спецпредставитель КНР Ли Хуэй вновь побывал с визитами Москве и Киеве, плюс — ряде государств ЕС.

Думаю, что новая поездка Ли Хуэя — это попытка еще раз напомнить о позиции Китая, а также донести позицию значительной части не-западных государств относительно Украины. Ну и — прощупать почву после второй годовщины широкомасштабной войны (которую представители официального Пекина называют "украинским кризисом").

Не думаю, что эти визиты что-то изменят. Ни Россия, ни Украина сейчас не готовы вести переговоры на условиях, которые предлагает Китай. А предлагает он, по сути, урезанный вариант украинской "Формулы мира" — без вывода российских войск, с заморозкой войны по нынешней линии фронта.

О неготовности идти на подобный вариант говорит тот факт, что Ли Хуэя в РФ приняли довольно прохладно, на очень низком уровне. Тем самым Москва продемонстрировала, что не готова вести переговоры в таком ключе.

Киев также дал понять, что не готов обсуждать ничего другого, кроме "Формулы мира". Президент Зеленский хочет закрепить ее на Глобальном саммите мира, который намерены провести в Европе.