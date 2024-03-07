Китай пропонує створити майданчик для переговорів України та Росії: про що йдеться

Офіційний Пекін досі не називає війну війною, а говорить про врегулювання "української кризи"

У Китаї пропонують провести міжнародну мирну конференцію на рівних правах для України та Росії, щоб сторони домовилися про припинення бойових дій. Нібито на ній кожна країна зможе обговорити мирні плани та умови.

Так офіційний Пекін хоче врегулювати "українську кризу" (так у Китаї називають війну в Україні, розв’язану Росією). Про це у кулуарах сесії законодавчого органу КНР сказав голова Міністерства закордонних справ країни Ван Ї, повідомляє "Укрінформ".

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"Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть змогу неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани", — сказав Ван.

У кулуарах міністр нагадав і про "мирний план Китаю", який містить 12 пунктів. Офіційний Пекін має на меті якнайшвидше припинення бойових дій і початок мирних переговорів.

Зазначимо, що Китай заявляє, нібито він хоче допомогти у здобутті миру на чесних умовах для обох країн, але насправді чиновники КНР холодно ставляться до українських дипломатів. З Росією контакт налагоджений набагато краще.

Плідною роботу між РФ та Китаєм назвав посол Росії Ігор Моргулов. З вересня 2022 року було проведено 27 зустрічей на найвищому рівні між російськими та китайськими чиновниками. З українською стороною було лише кілька зустрічей.

Попри це, Україна хоче налагодити контакт із Китаєм. Зеленський має намір особисто поговорити із Сі Цзіньпіном, про що стало відомо ще у січні.

Нагадаємо, Україна з партнерами обговорює "Формулу миру" за 10 пунктами, розробленими Києвом. Заплановано проведення Глобального саміту на рівні лідерів. Туди запросили також Сі Цзіньпіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи буде присутня Росія на саміті миру. В Офісі президента відповіли на це запитання.