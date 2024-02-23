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"Світ не готовий": Зеленський назвав умову закінчення війни

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Путін перетнув усі червоні лінії, наголосив глава держави

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні закінчиться тоді, коли світ розуміє, що російський диктатор Володимир Путін є серйозною загрозою для його існування. Поки ж світ боїться змін у Російській Федерації та втрати Путіним влади.

"Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і глобальний Південь можуть обирати. Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього миру, оскільки він намагатиметься знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все — на цей момент війна закінчиться", — сказав Зеленський в інтерв’ю FOX News.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю президент заявив, що втрати Збройних сил України у війні з Росією складають приблизно один до п’яти. На одного загиблого українського воїна припадає п’ять ліквідованих російських загарбників.

Як повідомляв "Телеграф", 25 лютого Зеленський планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що це буде "щось особливе": "чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році".