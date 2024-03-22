Про вашингтонську тупість і недолугість: що означають прохання не бити по російських НПЗ

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар прокоментував заклики США припинити атаки НПЗ у Росії

Про вашингтонську тупість і недолугість:

"США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь", — Financial Times.

"Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників".

1. На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість.

2. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки.

3. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору.

4. Стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.

5. Ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон) в першу чергу з-за того, що низка американських НПЗ стають на ремонти.

6. Традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.

7. Взагалі-то наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в Росії не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції. Достатньо поглянути на дані від Andrii Klymenko.

8. КТК — це не нафтопереробка, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для Шеврону та ЕксонМобіл маніпулювати.

П. С. Чим більше дивлюсь на американську політику, тим більше розумію, чому у США стільки ворогів.

Джерело: повідомлення Гончара у Facebook