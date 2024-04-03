Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, чи готове білоруське суспільство та армія до війни проти України

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив 2 квітня, що Білорусь хоч і не хоче воювати, але готується до війни. Схоже, що він намагається продемонструвати гарну міну при поганій грі.

Він усьому світу вже неодноразово демонстрував, що є співучасником путінської агресії проти України. Але готовність білоруського суспільства, армії до воєнних дій проти України – низька.

Можливо, трохи вищою є готовність воювати проти країн НАТО (позначається пропагандистське накачування). Але це не має значення, адже у такій війні Республіка Білорусь (РБ) не має шансів.

Україні ж і світу слід чітко розуміти – Білорусь залишається під значним російським впливом. І водночас є значним чинником європейської безпеки.

Щодо Білорусі важливими є різні методи впливу світової дипломатії. Спроби зрозуміти, що реально відбувається.

Так, у Білорусі існує авторитарний політичний режим. Але Лукашенко явно не готовий вкидати свою країну в полум’я війни. Цього йому білоруси ніколи не пробачать. Його ім’я тоді буде чорними літерами вписано в історію держави.

При цьому логіка Росії може бути в тому, щоб з білоруської території завдати провокаційного удару по одній з країн НАТО (не виключено, що ядерного, а носії цієї зброї в Білорусі є – і літаки, і "Іскандери"), а потім звинуватити у всьому саме РБ. Сховавшись за спини жителів цієї країни.

Чи хочуть білоруси, щоби за їхніми спинами ховався Путін? Чи готові вони до цього? Відповідь мають давати вони самі – і якнайшвидше.