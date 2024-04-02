Білорусь готується до війни: гучна заява Лукашенка

Друг Путіна відрізняється дивними висловлюваннями

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня зробив гучну заяву. Білорусь розпочинає підготовку до війни.

Про це Лукашенко заявив під час робочої поїздки до Гродно. Його слова цитує державна агенція БелТА.

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"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", — сказав Лукашенко.

Білорусь розпочала підготовку до війни, але вона нібито нікому не загрожує. У війська поставляються різні види озброєння та техніки. Чужої землі Білорусь нібито не хоче.

Згадав Лукашенко й НАТО. На його думку, зосередження військ Північноатлантичного альянсу біля білоруського кордону загрожує Білорусі та Росії.

"Ми розслаблятися не повинні. Ми впевнені, що якщо ми десь заспокоїмося, вони на нас нападуть. Це абсолютно точно", — сказав Лукашенко.

Навчання в Білорусі

У країні регулярно відбуваються військові навчання. З 1 квітня розпочалося командно-штабне навчання з 336-ю реактивною артилерійською бригадою. Про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь.

З 2 по 26 квітня проводиться навчальний збір із військовозобов’язаними територіальних військ під управлінням голови Вілейського районного виконавчого комітету Мінської області. Пресслужба Міноборони Білорусі пише, що цей захід відбувається відповідно до плану підготовки органів управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ.

Нагадаємо, Білорусь є країною-співагресоркою, адже 24 лютого 2022 року з її територій до України заходили російські війська. Євросоюз визнав Лукашенка співучасником нападу

Самопроголошений президент РБ підтримує військову політику Володимира Путіна і нерідко робить дивні та абсурдні заяви. 2024 року він привітав Україну з Днем незалежності. Враховуючи, що він є союзником Путіна, це вітання виглядає вкрай безглуздо.

Лукашенко часто вигороджував свого кремлівського друга. Він намагався довести невинність Путіна у смерті Пригожина. Але незмінний президент РБ випадково підставив його.

Раніше "Телеграф" писав, як Лукашенко пояснив мовчання Путіна після теракту в "Крокус Сіті Хол". За його словами, обидва диктатори не спали всю ніч. Лукашенко розкрив брехню Путіна, говорячи про те, куди намагалися втекти стрілки.