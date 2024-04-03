Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, готово ли белорусское общество и армия к войне против Украины

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил 2 апреля, что Беларусь хоть и не хочет воевать, но готовится к войне. Похоже, что он пытается продемонстрировать хорошую мину при плохой игре.

Он всему миру уже не раз демонстрировал, что является соучастником путинской агрессии против Украины. Но готовность белорусского общества, армии к военным действиям против Украины – точно низкая.

Возможно, чуть более высокой является готовность воевать против стран НАТО (сказывается пропагандистская накачка). Но это не имеет значения, ведь в такой войне у Республики Беларусь (РБ) нет шансов.

Украине же и миру следует четко понимать – Беларусь остается под значительным российским влиянием. И при этом является значительным фактором европейской безопасности.

В отношении Беларуси важны различные методы влияния мировой дипломатии. Попытки понять, что там реально происходит.

Да, в Беларуси существует авторитарный политический режим. Но Лукашенко явно не готов ввергать свою страну в пламя войны. Этого ему белорусы никогда не простят. Его имя будет тогда черными буквами вписано в историю государства.

При этом логика России может быть в том, чтобы с белорусской территории нанести провокационный удар по одной из стран НАТО (не исключено, что ядерный, а носители этого оружия в Беларуси есть – и самолеты, и "Искандеры"), а потом обвинить во всем именно РБ. Спрятавшись за спины жителей это страны.

Хотят ли белорусы, чтоб за их спинами прятался Путин? Готовы ли они к этому? Ответ должны давать они сами – и как можно скорее.