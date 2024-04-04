"Півтора мільйона снарядів для України на цей рік – це реальна цифра": голова МЗС Чехії розкрив деталі

Потрібні лише фінансові зобов’язання партнерів

У Брюсселі міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами ЄС усе ще потребує фінансування. Під час спілкування з журналістами у Брюсселі голова МЗС розкрив додаткові деталі, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"У нас є бачення зібрати 1,5 мільйона одиниць боєприпасів. І зараз ми маємо, скажімо так, твердих [фінансових] зобов’язань на 300 тисяч із них, це не нова цифра. Але ми шукаємо більше. І ми закликаємо держави взяти на себе ці зобов’язання. Нам здається, що цифра 1,5 млн боєприпасів – це реальна ціль на цей рік. Ми почали з 800 тисяч одиниць, тепер маємо трохи більше", — сказав Ян Ліпавський.

Також на запитання "Телеграфу" міністр підтвердив "активну співпрацю" між чеськими та українськими компаніями в оборонному секторі, зокрема, й в питанні боєприпасів.

"Цим компаніям вирішувати, чи хочуть вони розкривати рівень співпраці. Більшість з цього не розголошується з міркувань безпеки. Думаю, кожен розуміє чому. І безумовно є сильна чеська підтримка такої діяльності, оскільки це вписується в загальну стратегію допомоги Україні. Але такі проєкти є, і я цьому дуже радий", — підкреслив Ліпавський.

Зазначимо, у березні 2024 року повідомлялося, що чеська промислово-технологічна група Czechoslovak Group (CSG) веде переговори з українськими державними компаніями про перенесення виробництва боєприпасів і важкої наземної техніки в Україну у формі спільних підприємств.

Загалом, Чехії вдалося знайти близько 800 тисяч артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світі – боєприпаси мають поставити Україні протягом року. Пізніше стало відомо, що за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.

З повідомлень ЗМІ відомо, що наразі до ініціативи Чехії щодо купівлі цих снарядів долучилися Португалія, Франція, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Німеччина, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Канада, Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Греція готова передати Україні боєприпаси. Відомо, що посередником у передачі виступить Чехія, є засновником снарядної ініціативи для України.