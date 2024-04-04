"Полтора миллиона снарядов для Украины на этот год – это реальная цифра": глава МИД Чехии раскрыл детали

Нужны только финансовые обязательства партнеров

В Брюсселе министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины вне ЕС все еще нуждается в финансировании. Во время общения с журналистами в Брюсселе глава МИД раскрыл дополнительные детали, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"У нас есть видение собрать 1,5 миллиона единиц боеприпасов. И сейчас мы имеем, скажем так, твердые [финансовые] обязательства на 300 тысяч из них, это не новая цифра. Но мы ищем больше. И мы призываем государства взять на себя эти обязательства. Нам кажется, что цифра 1,5 млн боеприпасов — это реальная цель на этот год. Мы начали с 800 тысяч единиц, теперь имеем немного больше", — сказал Ян Липавский.

Также на вопрос "Телеграфа" министр подтвердил "активное сотрудничество" между чешскими и украинскими компаниями в оборонном секторе, в том числе и в вопросе боеприпасов.

"Этим компаниям решать, хотят ли они раскрывать уровень сотрудничества. Большинство из этого не разглашается из соображений безопасности. Думаю, каждый понимает почему. И безусловно есть сильная чешская поддержка такой деятельности, поскольку это вписывается в общую стратегию помощи Украине. Но такие проекты есть, и я этому очень рад", — подчеркнул Липавский.

Отметим, что в марте 2024 года сообщалось, что чешская промышленно-технологическая группа Czechoslovak Group (CSG) ведет переговоры с украинскими государственными компаниями о переносе производства боеприпасов и тяжелой наземной техники в Украину в форме совместных предприятий.

В целом Чехии удалось найти около 800 тысяч артиллерийских снарядов у разных поставщиков по всему миру – боеприпасы должны поставить Украине в течение года. Позже стало известно, что по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.

Из сообщений СМИ известно, что к инициативе Чехии по покупке этих снарядов присоединились Португалия, Франция, Норвегия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Исландия, Словения, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Канада, Эстония и Люксембург.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Греция готова передать Украине боеприпасы. Посредником в передаче выступит Чехия, является основателем снарядной инициативы для Украины.