Без зброї не залишимось: Франція та Чехія анонсували важливі ініціативи щодо допомоги Україні

Україна зможе отримати також ракети великої дальності

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення "коаліції глибокого удару". Вона матиме на меті забезпечити Україну необхідною зброєю, зокрема ракетами великої дальності.

Про це президент Франції заявив під час неформального саміту щодо підтримки України, скликаного у понеділок за його ініціативи, повідомляє Le Monde. Він також зауважив, що обіцянка ЄС надати України мільйон снарядів була необачною.

"Сьогодні ініціативи, які ми запустили, будуть винесені на стіл, і через десять днів ви отримаєте чітку відповідь із серйозним порядком денним", — додав президент Франції, уточнивши, що не все можна оприлюднити зараз.

Чехія також організовує свою ініціативу

Прем’єр-міністра Чехії Петер Фіала заявив про ініціативу закупівлі зброї для України поза межами ЄС. Близько п’ятнадцяти країн заявили, що готові приєднатися до празької ініціативи.

"Чеська ініціатива користується сильною підтримкою з боку кількох країн", – сказав Фіала після зустрічі в Парижі, додавши, що "це дуже сильний сигнал для Росії".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що чеська пропозиція відповідає минулій політиці ЄС, і оголосив, що Париж приєднається до ініціативи.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключати, що НАТО може запровадити свої війська для допомоги Україні. Однак поки що таке питання не обговорюється.