Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про загрозу російських КАБів

По КАБ ...

Перший тиждень квітня за ступенем інтенсивності застосування окупантами КАБ не поступається березневим показникам. За 7 днів було застосовано понад 600 КАБ.

Найбільш інтенсивні удари завдаються в районі Очеретине, Терни, Часів Яр, Новомихайлівка, Білогорівка та Вугледар. Але саме Очеретине займає сумне лідерство – туди щодобово летить по десятку і парі десятків КАБ.

З урахуванням наростаючої інтенсивності застосування КАБ у квітні може бути встановлений черговий сумний рекорд за кількістю запущених КАБ і цей показник може варіюватися до 3 000. Перший тиждень застосування КАБ цього місяця на це явно вказує.

У цьому контексті слід зазначити, що поки ми отримаємо від наших партнерів необхідний інструментарій протидії носіям КАБ у повітрі, єдиний спосіб знизити інтенсивність ударів – знищення носіїв на землі.