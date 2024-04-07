Военно-политический обозреватель Александр Коваленко об угрозе российских КАБов

По КАБ…

Первая неделя апреля по степени интенсивности применения оккупантами КАБ не уступает мартовским показателям. За 7 дней было применено более 600 КАБ.

Наиболее интенсивные удары наносятся в районе Очеретине, Терни, Часов Яр, Новомихайловка, Белогоровка и Угледар. Но именно Очеретине занимает печальное лидерство – туда ежесуточно летит по десятку и паре десятков КАБ.

С учётом нарастающей интенсивности применения КАБ в апреле может быть установлен очередной печальный рекорд по количеству запущенных КАБ и этот показатель может варьироваться до 3 000. Первая неделя применения КАБ в этом месяце на это явно указывает.

В данном контексте следует отметить, что пока мы получим от наших партнёров необходимый инструментарий по противодействию носителям КАБ в воздухе, единственный способ снизить интенсивность ударов – уничтожение носителей на земле.