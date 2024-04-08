Российский журналист Александр Невзоров высказался о "мирном плане" Дональда Трампа

Утечка мозгов — неприятная штука.

Особенно, через нос и уши.

Но сейчас с беднягой Трампом именно это и происходит.

Мелания, сидя рядом, брезгливо поджимается, чтобы Дональд не закапал ей коленки и туфельки.

Все закончится вручением Трампу русского паспорта и ключей от двушки в Гольяново.

Старина Дональд (дон) уже дошел до той кондиции, которая позволяет там "забить козла" за гаражами.

Стал известен секретный "мирный план" Трампа.

Согласно "плану" — Путину просто надо отдать Крым и Донбасс. Тогда свернется кровь войны, развеется ее дым, а кремлевский упырь станет паинькой.

По логике Трампа — маньяку надо позволить отрезать жертве руку и часть спины. Вот тогда-то всё и "образуется". Воцарится покой и справедливость.

То что Трамп "дурак набитый" — не новость. Но до поры до времени считалось, что Дональд набит долларами.

Ан нет. Начинка Дона существенно дешевле. И пахнет она иначе.

Впрочем, узнав об утечке "плана" — Трамп перепугался и тут же отрекся от всего.

Но Вашингтон Пост — был, есть и будет архисерьезным источником. Издание понимает, с кем имеет дело: Трамп еще тот сутяга, способный отсудить миллиарды и разорить газету. Если бы у "Вашингтон Пост" не было абсолютных доказательств — разоблачение никогда не появилось бы на его страницах.

Источник: личный Telegram-канал Александра Невзорова.