Виконавчий директор некомерційної американської організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн про затримку Україні фінансової допомоги від Штатів

Фінансування вашої країни — центральне питання американської політики. Про це говорять усі, і в ЗМІ, і в кулуарах Конгресу останні пів року.

Скажу відразу — я вірю, що в квітні-травні Україна отримає фінансову підтримку в якій-небудь формі. Це може бути прийняття закону в редакції Сенату, який передбачає виділення вам 61 млрд у формі грантів, або обговорюваний зараз варіант надання грошей у кредит.

До речі, важливий момент, про який зараз мало говорять у ЗМІ.

Якщо Палата Представників підтримає варіант Республіканської партії, який передбачає виділення фінансової допомоги у вигляді позики, то це затягне процес ще на кілька тижнів або місяців. У такому разі буде створено окремий Комітет з представників обох Палат Конгресу, які разом будуть працювати над компромісним варіантом фінансування. Після цього — цей компромісний варіант на основі двох законопроєктів повинен бути знову проголосований як у Сенаті, так і в Палаті. Очевидно, що це займе додатковий час, тому ідеальним варіантом було б прийняття закону в тій редакції, яка вже проголосована в Сенаті.

Крім того, важливо розуміти — виділення фінансової допомоги Україні не передбачає фізичного переказу вам грошей, а лише фінансування тієї військової техніки, яка буде відправлена в Київ.

До того ж більша частина з цієї техніки — це ті бойові одиниці (ракети для HIMARS, інші артилерійські системи, танки, бойові машини та інше), які вже зберігаються на складах Міністерства оборони США і будуть транспортовані на територію України. Ті мільярди, які виділить Конгрес — підуть на фінансування виробництва нової військової техніки, що буде відправлена на заміну на склади в США.

Усі ці бюрократичні процеси, а також політичні ігри, які сьогодні відбуваються в Конгресі (та в американській політиці загалом) — шкодять не лише Києву, а й Вашингтону. Адже причини затягування з виділенням фінансової підтримки Україні — це не лише внутрішні політичні ігри і вибори. У багатьох випадках все зводиться і до слабкості Адміністрації Джозефа Байдена, яка використовує тактику: "Ми допомагаємо Україні витримати, але не перемогти".

Зверніть увагу, що за 2 роки повномасштабної війни Адміністрація Білого Дому так і не змогла чітко сказати, що буде перемогою України в війні. І цей аргумент "невизначеності" дуже активно використовує Республіканська партія, а також ті американці, які стали жертвами російської пропаганди.

Простий приклад з особистого досвіду. Буквально кілька тижнів тому я взяв участь у дискусії в соцмережі Х (колишній Твіттер). Серед учасників — віддані прихильники правих ідей, теорій змови, фанати Дональда Трампа та інші помічники кремлівських ідей в Сполучених Штатах (блогери-мільйонники Джексон Хінкл, Алекс Джонс та інші менш відомі українцям спікери). Трансляцію переглянули понад 685 тисяч користувачів. Великі цифри навіть для США.

Центральних тем було багато, але всі вони стосувалися тези: "Штати повинні припинити підтримку України!". Так-так, у найбільш демократичній країні, у найсильнішій країні світу серйозно обговорюють, яка Росія могутня імперія і який Путін-диктатор чудовий президент.

Усе це наслідок роботи російської пропаганди, яка захопила голови не лише деяких публічних осіб у Штатах, а й багатьох простих американців в умовному Техасі або Арканзасі. Подібна пропаганда активно використовує слабкі точки американського та українського суспільств. Піднімає теми, які з одного боку мають право на обговорення, а з іншого — відкрито виправдовують тезу, що начебто "Україна нічим не відрізняється від Росії, вона слабка і в війні точно програє".

Також для виправдання бездіяльності США активно використовуються тези про велику корупцію в Україні, або відсутність у Києва будь-яких шансів на перемогу через те, що росія постійно мобілізує тисячі людей і відправляє їх на фронт як "гарматне м'ясо".

Перебити ці дискусії з наданням допомоги Україні може лише Адміністрація Байдена, яка має всі можливості посилити підтримку вашої країни (політично, фінансово, дипломатично, військово), але поки що не використовує всі ці механізми. Я дуже хочу вірити, що в такий складний час у американських політиків знайдеться воля, щоб насправді показати силу демократії, підтримати Україну та завдати Росії стратегічну поразку, поки ще не пізно.