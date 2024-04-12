Исполнительный директор некоммерческой американской организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн о задержке Украины финансовой помощи от Штатов

Финансирование вашей страны — центральный вопрос американского политикума. Об этом говорят все и в СМИ, и в кулуарах Конгресса последние полгода.

Скажу сразу — я верю, что в апреле-мае Украина получит финансовую поддержку в каком-либо виде. Это может быть и принятие закона в редакции Сената, который предусматривает выделение вам 61 млрд на грантовой основе, или обсуждаемый сейчас вариант с предоставлением денег в кредит.

К слову, важный момент, о котором сейчас мало говорят в СМИ.

Если Палата Представителей поддержит вариант Республиканской партии, который предусматривает выделение финансовой помощи в долг, то это затянет процесс еще на несколько недель или месяцев. Ведь в таком случае будет создан отдельный Комитет с представителей обеих Палат Конгресса, которые вместе будут работать над компромиссным вариантом финансирования. Далее — этот компромиссный вариант на основе двух законопроектов должен быть снова проголосован как в Сенате, так и в Палате. Очевидно, что это займет дополнительное время, поэтому идеальный вариант и для Украины, и для США было бы принятие закона в той редакции, которая уже принята в Сенате.

К тому же, важно понимать — выделение финансовой помощи Украине не предусматривает физическую передачу вам денег, а лишь финансирование той военной техники, которая будет отправлена в Киев.

Более того, большая часть из этой техники — это те боевые единицы (ракеты для HIMARS, других артиллерийских систем, танки, боевые машины и так далее), которые уже хранятся на складах Министерства обороны США и будут транспортированы на территорию Украины. Те миллиарды, что выделит Конгресс, пойдут на финансирование производства новой военной техники, которая будет отправлена на замену на склады в США.

Все эти бюрократические процессы, а также политические игры, которые сегодня происходят в Конгрессе (та и американской политики в целом) — вредят не только Киеву, но и Вашингтону. Ведь причины промедления с выделением финансовой поддержки Украине — не только во внутренних политических играх и выборах. Во многом все упирается и в слабость Администрации Джозефа Байдена, которая использует тактику: "Мы помогаем Украине выстоять, но не победить".

Обратите внимание, что за 2 года полномасштабной войны Администрация Белого Дома так и не смогла четко сказать, что будет победой Украины в войне. И этот аргумент "неопределенности" очень активно использует Республиканская партия, а также те американцы, которые стали жертвами российской пропаганды.

Простой пример из личного опыта. Буквально несколько недель назад я принял участие в дискуссии в соцсети Х (бывший Твиттер). Среди участников — ярые сторонники правых идей, теорий заговоров, фанаты Дональда Трампа и другие пособники кремлевских идей в Штатах (блогеры-миллионики Джексон Хинкл, Алекс Джонс и другие менее известные украинцам спикеры). Трансляцию посмотрели более 685 000 человек. Большие цифры даже для США.

Центральных тем было много, но все они так или иначе касались тезиса: "Штаты должны прекратить поддержку Украины!". Да-да, в самой демократической стране, в самой сильной стране мире всерьез обсуждают, какая Россия могущественная империя и какой Путин-диктатор отличный президент.

Все это следствие работы российской пропаганды, которая захватила головы не только некоторых публичных людей в Штатах, но и многих простых американцев в условном Техасе или Арканзасе. Подобная пропаганда активно использует слабые точки американского и украинского общества. Поднимает темы, которые с одной стороны имеют право на обсуждение, а с другой — откровенно оправдывают тезис, что якобы "Украина ничем не отличается от России, она слаба и в войне точно проиграет".

Также для оправдания бездеятельности США активно используются тезисы про огромную коррупцию в Украине, или отсутствие у Киева каких-либо шансов на победу из-за того, что россия постоянно мобилизирует тысячи людей и отправляет их на фронт как "пушечное мясо".

Перебить эти дискуссии с предоставлением помощи Украине может лишь Администрация Байдена, которая имеет все возможности усилить поддержку вашей страны (политически, финансово, дипломатически, военно), но пока не использует все эти механизмы. Я очень хочу верить, что в такое сложно время у американских политиков найдется воля, чтобы на деле показать силу демократию, поддержать Украину и нанести России стратегическое поражение, пока еще не поздно.