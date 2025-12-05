"Щоб такі не народжувалися": у Росії побажали смерті другові України

Для мене це дуже дивно. Спорт ніби живе у якомусь своєму світі, де йому не потрібно нести відповідальність. У нас є економічні санкції, ми не торгуємо з Росією, все суспільство багатьма способами намагається покінчити з бойовими діями, і мені здається дуже дивним, що спорт може бути поза цим.

Спорт – важлива частина суспільства. Цілком природно, що ми маємо свою роль. І якщо говорити про нейтральних російських спортсменів, мені важко уявити, що такі взагалі є.

Якщо подивитися на біатлон, то багато хто там пов’язаний з армією. Тож нейтральності тут немає.