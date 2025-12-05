"Щоб такі не народжувалися": у Росії побажали смерті другові України
Радянський чемпіон образив одразу кілька націй
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов знову образив олімпійського чемпіона у цьому виді спорту Себастьяна Самуельссона. На цей раз росіянину не сподобалася реакція шведа на потенційне повернення російських лижників у міжнародний спорт.
Що потрібно знати
- Тихонов побажав Самуельссону "не народжуватися"
- Олександр також назвав усіх скандинавів "фашистами"
- Самуельссон виступає проти повернення РФ у міжнародний спорт навіть у нейтральному статусі
Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Олександр також назвав усю Скандинавію "профашистськими країнами".
Шведу Самуельсону треба нагадати про Чудське озеро. Взагалі, для нас зараз вся Скандинавія — профашистські країни. Жаль, що його діда не знищили під час війни, щоб такі ось Самуельсони більше не народжувалися. Спорт має бути поза політикою, тож нехай дотримується цього правила. Знайшовся тут цей швед.
Напередодні Самуельсон критично висловився про повернення російських лижників у міжнародний спорт. Представники РФ змагатимуться під нейтральним прапором.
Для мене це дуже дивно. Спорт ніби живе у якомусь своєму світі, де йому не потрібно нести відповідальність. У нас є економічні санкції, ми не торгуємо з Росією, все суспільство багатьма способами намагається покінчити з бойовими діями, і мені здається дуже дивним, що спорт може бути поза цим.
Спорт – важлива частина суспільства. Цілком природно, що ми маємо свою роль. І якщо говорити про нейтральних російських спортсменів, мені важко уявити, що такі взагалі є.
Якщо подивитися на біатлон, то багато хто там пов’язаний з армією. Тож нейтральності тут немає.
Зазначимо, Самуельсон — справжній друг України. Він підтримав нашу країну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також закликав світ не допускати росіян до міжнародних змагань. Через його слова у РФ закликали вдарити по Швеції "Орєшніком".
Нагадаємо, Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн. У РФ також вимагають компенсувати їх спортсменам "втрачені можливості".