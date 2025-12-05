Прочитайте її та ваші бажання здійсняться: сильна молитва до Миколая Чудотворця українською мовою

До святого Миколая часто звертаються за допомогою та захистом

У суботу, 6 грудня, згідно з новим церковним календарем, в Україні відзначають День святого Миколая Чудотворця. У це свято заведено відвідувати храм і молитися святому, просячи захисту та виконання заповітних мрій.

"Телеграф" нагадав про сильну молитву до Миколая Чудотворця українською мовою, яка допоможе вам отримати бажане. Тільки читайте її зі щирою вірою та чистими намірами.

Молитва до Миколая Чудотворця для здійснення бажання

Святий Миколай Чудотворець угоднику Господній!

За життя свого ти не відмовляв людям у проханнях їхніх,

так і нині допомагаєш всім стражденним.

Благослови мене, раба (рабу) Господнього (ім'я)

на виконання бажання потаємного мого.

Проси Господа Нашого

про дарування милості і благодаті Його.

Нехай не залишить Він

прохання моє бажане в ім'я

Господа нашого. Амінь

