Шеф-редактор Obozrevatel пояснив різницю між конфліктом Ізраїля та Ірану й війною між Україною та Росією

США, британці, французи та Ко допомогли Ізраїлю збити 99% дронів та ракет! — А так можна було? Поясню, чим відрізняється російська війна проти України від конфлікту Ізраїлю з Іраном. Це важливо…

Іран та США намагаються уникнути глобального конфлікту на Близькому Сході. Тоді як лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прагне зберегти свою владу в країні… для чого йому потрібно поставити на місце Іран та зберегти під контролем Палестину (проти чого виступає значна частина мусульманського світу). Для цього потрібна "дрібничка": втягнути у свою гру Сполучені Штати.

"Театр бойових дій", — цей термін дуже влучно підходить до недавніх подій на Близькому Сході, — з акцентом на слові "театр". Складається враження, що кожна зі сторін відпрацьовувала свої політичні задачі, намагаючись не перетворити сутичку в глобальну війну.

Іран завчасно попередив Туреччину про атаку на Ізраїль, мовляв, аби Стамбул не сприйняв цю агресію на власний рахунок. Турки інформацію одразу злили американцям.

США одразу попередили про атаку Ізраїль, і долучили Британію, Францію та низку арабських країн до нейтралізації атаки. В результаті обидві сторони отримали свої дивіденди: союзники повідомили про знищення на підльотах до єврейської держави 99% повітряних цілей, запущених Іраном; тоді як Іран відзвітував перед симпатиками про відплату за знищення ізраїльтянами старшого командира Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Реза Захеді.

Далі — все очевидно. Адміністрація Байдена закликала Ізраїль не провокувати нагнітання ситуації. Керівник МЗС Ірану пообіцяв, що Тегеран більше не планує нових атак, лише у відповідь на подальшу ескалацію.

Чимало представників адміністрації Байдена, а також чимало ізраїльтян підозрюють, що Нетаньяху хоче зберегти Ізраїль на воєнному стані, щоб продовжити своє перебування при владі, — Politico.

Рішення щодо відповіді Ізраїлем поки що не ухвалено. Простих варіантів відповіді у Нетаньяху немає, а без логістичної підтримки з боку США і без того складна "місія" стає ще ризикованішою, — Times.

Лідери країн G7 домовилися, що в приватному порядку заявлять Ізраїлю про необхідність не робити кроків, які можуть призвести до ескалації з Іраном, — Axios.

Одразу після атаки Ірану в суботу міністри Бені Ганц і Гаді Айзенкот запропонували негайно почати контратаку. Нетаньяху дочекався телефонної розмови з Байденом, після якої, за даними ЗМІ, Ізраїль скасував атаку у відповідь.

Джерела в дипломатичних колах припускають, що Ізраїль не втримається від відповіді, але "працюватиме" по іранських проксі-силах: тій самій Хезбола, наприклад, чи хуситах у Ємені.

Тепер найважливіше: чим Україна відрізняється від Ізраїлю?

Першим проситься порівняння, що РФ — ядерна держава, а Іран [наразі] ні. Відтак участь в операціях проти Тегерану несе значно менші ризики, ніж проти москви.

Ізраїль з 1952-го року займається своїми безпековими угодами з США та іншими західними країнами. Він є головним партнером Сполучених Штатів поза НАТО. Тому спільний захист ізраїльського неба — це, з одного боку, зобовʼязання Вашингтона, з іншого боку — спроба уникнути нового витка військової кризи (яка неодмінно виникла б в разі дійсно успішної атаки Ірану на Ізраїль).

До речі, американці знищували "шахеди" ракетами вартістю в $2 млн.

Мораль: заздрити (в даному випадку ізраїльтянам) погано; добре навчатися на чужому досвіді. А він вказує на аксіому: якщо не кличуть до НАТО, то варто погоджуватися на статус головного партнера поза НАТО. Гребувати не варто.

Крім того, напад на Ізраїль, схоже, підштовхне в американському конгресі питання допомоги Україні, що само по собі цінно.

Джерело: Telegram-канал Орестократія.