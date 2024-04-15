Іран не визнав провини за удар по Ізраїлю та пригрозив США новими атаками

Удар з використанням 300 безпілотників та ракет по Ізраїлю Іран називає "демонстрацією відданості миру"

Іран не має наміру вступати у конфлікт з США та не визнає провини за атаку на Ізраїль. Проте у випадку, якщо будь-яка країна, в тому числі США, нападе на іранських громадян, Тегеран готовий атакувати у відповідь.

Про це заявив посол Ірану в ООН Саїд Іравані на засіданні Ради Безпеки ООН. Іранський дипломат заявив, що Іран "пробачає" США за участь у перехопленні іранських ракет та безпілотників.

"Ми продемонстрували нашу відданість миру, проявивши стриманість щодо залучення армії США до перехоплення іранських безпілотників і ракет, що прямували до військових цілей на окупованих палестинських територіях. Це підкреслює нашу відданість деескалації напруженості та уникненню розширення конфлікту… Але якщо США ініціюють військові операції проти Ірану, його громадян або його безпеки та інтересів, Іран скористається своїм невіднятним правом на пропорційну відповідь", – заявив він.

Тим часом США планують найближчим часом спробувати притягнути Іран до відповідальності за його дії всупереч Організації Об'єднаних Націй. Зокрема мова йде про кричущі порушення резолюцій ООН, а також про порушення Статуту Організації.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.