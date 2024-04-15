Ізраїль може завдати удару у відповідь Ірану: названо можливу дату

Штати закликають партнерів бути обережними у відповіді Тегерану

Збройні сили Ізраїлю можуть здійснити удар у відповідь найближчим часом. Не виключено, що це станеться у понеділок, 15 квітня.

Конкретна дата невідома. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб Сполучених штатів Америки та деяких західних країн.

"США та західні чиновники очікують, що Ізраїль швидко відповість на іранські атаки, можливо вже у понеділок", — сказали аналітики.

Президент США Джо Байден закликає партнерів бути обережними у відповіді Тегерану. Він вимагає створити єдиний дипломатичний фронт для того, щоб не допустити переростання бойових дій у відкриту війну, яка може охопити Близький Схід і втягнути в неї США.

Водночас Pilitico пише, що адміністрація Байдена закликає зовсім не відповідати Ірану, щоб не провокувати подальшу ескалацію. У Трампа це називають "ганьбою" для Штатів. У МЗС Ірану заявили, що не планують нових атак, лише в тому разі, якщо вдарять по них.

В адміністрації Джо Байдена багато хто вважає, що Нетаньяху хоче зберегти Ізраїль на військовому становищі з метою продовжити своє перебування при владі.

The Times of Israel зазначає, що наразі рішення щодо відповіді Ірану з боку Ізраїлю ще не ухвалене.

"Потенційна відповідь обговорюватиметься сьогодні на засіданні військового кабінету, яке заплановано на 15:00", — йдеться у матеріалі.

Простих варіантів у Нетаньяху немає, а без логістичної підтримки з боку Штатів "місія" стає ще ризикованішою.

Джо Байден провів у неділю відеоконференцію із лідерами країн G7. За словами джерела, яке було при розмові, всі лідери стурбовані можливою реакцією Ізраїлю, що призведе до ескалації конфлікту. Про це пише Axios.

Було ухвалено рішення, що всі країни G7 приватно скажуть Ізраїлю не робити кроків, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. За кілька годин було випущено близько 110 ракет та 185 БПЛА. Декілька ракет впали на території однієї з військових баз.