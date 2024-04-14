Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, як атака Ірану на Ізраїль позначиться в Україні

І ще з цинічного: всі ті сотні дронів і ракет (пишуть про орієнтовно 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також 185 безпілотників), що накрились за цю добу "Залізним куполом", не будуть продані Путіну і не вб'ють жодного українця.

Після цієї атаки варто очікувати, що експортна політика США щодо складових дронів і ракет (електроніка передусім) в бік сумнівних режимів — і Росії в тому числі — стане помітно жорсткішою, покарання суворішими, швидшими і невідворотнішими, в тому числі за посередництво. Тобто, через це на наші голови теж полетить менше всілякого.

Ну і заява міністра воєнного кабінету Бені Ґанца: "Ізраїль відповість на атаку Ірану в належний час і в належний спосіб". В перспективі (причому недалекій) це теж зменшення виробництва, а отже і експорту до РФ, дронів і ракет.

Підсумок подій 14 квітня для України: ситуація з усіх боків працює нам на користь.

Хоча з пункту зору глобальної геополітики, звісно, все значно складніше і доволі неоднозначно. В тому числі в контексті нашої війни.

Джерело: пост Голобуцького в Telegram.