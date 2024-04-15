Атаку Ірану Ізраїль відбивав не сам: хто допоміг знищити майже сотню цілей

Штати продовжують підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану

Військові Сполучених Штатів Америки заявили, що знищили понад 80 безтілесних літальних апаратів, які атакували Ізраїль з Ірану та Ємену. Також було збито щонайменше 6 балістичних ракет.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM). Повідомлення було опубліковано 15 квітня.

"13 квітня та вранці 14 квітня сили Центрального командування США за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили понад 80 ударних безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракет, призначених для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену", — йдеться у повідомленні. .

Також серед знищених цілей є пускова установка та безпілотників, які знаходилися на території Ємену, контрольованій хуситами.

У Збройних силах Штатів наголосили, що вони продовжують підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану.

Нагадаємо, що Ізраїль стверджує, що збив 99% ракет та безпілотників, які по ньому запустив Іран. Загалом країну атакували 200 безпілотників та 150 ракет.