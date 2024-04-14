Військовий кореспондент, журналіст Аркадій Бабченко припускає, що великої війни між Ізраїлем та Іраном найближчим часом не буде

Іран своїх цілей досяг. По Ізраїлю завдано безпрецедентного удару відплати, брати помщені, обличчя збережено, загальне свято та тріумфування, велич та скріпи, операція оголошена завершеною.

Ізраїль взагалі красень. Відбито всі цілі, тільки три ракети впало десь у пустелі, ВПС, "Залізний Купол", "Арроу" та "Праща Давида" показали просто неймовірну ефективність у перехопленні навіть балістичних ракет. Стовідсотковий успіх. Абсолютна перемога.

Ідеальна він-він ситуація.

В принципі, так, Ізраїль зараз має всі карти на руках, щоб повністю легітимно знищити ракетну і ядерну компоненту Ірану — але це тільки у Твіттері все так легко і просто.

А насправді Ізраїль уже пів року не може вилізти із ситуації із Сектором Гази.

І — суто логічно — влазити в нову війну йому зараз взагалі не потрібно.

Там таки 90 мільйонів людей. Це серйозний суперник. Плюс союзники.

Я припустив би, що Третя Світова відкладається. Поки.

Але, а там х**н його знає, звісно.

Як в***е сьогодні вночі.

І понеслось.

Ваш Дід.