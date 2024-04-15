Шеф-редактор Obozrevatel объяснил разницу между конфликтом Израиля и Ирана и войной между Украиной и Россией

США, британцы, французы и Ко помогли Израилю сбить 99% дронов и ракет! – А так можно было? Объясню, чем отличается российская война против Украины от конфликта Израиля с Ираном. Это важно…

Иран и США пытаются избежать глобального конфликта на Ближнем Востоке. В то время как лидер Израиля Беньямин Нетаньяху стремится сохранить свою власть в стране… для чего ему нужно поставить на место Иран и сохранить под контролем Палестину (против чего выступает значительная часть мусульманского мира). Для этого нужна "мелочь": втянуть в свою игру Соединенные Штаты.

"Театр боевых действий", — этот термин очень метко подходит к недавним событиям на Ближнем Востоке, — с акцентом на слове "театр". Создается впечатление, что каждая из сторон отрабатывала свои политические задачи, стараясь не превратить схватку в глобальную войну.

Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, чтобы Стамбул не воспринял эту агрессию на собственный счет. Турки информацию сразу слили американцам.

США сразу предупредили об атаке Израиль и присоединили Британию, Францию и ряд арабских стран к нейтрализации атаки. В результате обе стороны получили свои дивиденды: союзники сообщили об уничтожении на подлетах к еврейскому государству 99% воздушных целей, запущенных Ираном; тогда как Иран отчитался перед симпатиками об возмездии за уничтожение израильтянами старшего командира Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Реза Захеди.

Дальше – все очевидно. Администрация Байдена призвала Израиль не провоцировать нагнетание ситуации. Глава МИД Ирана пообещал, что Тегеран больше не планирует новые атаки, только в ответ на дальнейшую эскалацию.

Многие представители администрации Байдена, а также многие израильтяне подозревают, что Нетаньяху хочет сохранить Израиль на военном состоянии, чтобы продлить свое пребывание у власти, — Politico.

Решение об ответе Израилем пока не принято. Простейших вариантов ответа у Нетаньяху нет, а без логистической поддержки со стороны США и без того сложная "миссия" становится еще более рискованной, — Times.

Лидеры стран G7 договорились, что в частном порядке заявят Израилю о необходимости не предпринимать шаги, которые могут привести к эскалации с Ираном, — Axios.

После атаки Ирана в субботу министры Бени Ганц и Гади Айзенкот предложили немедленно начать контратаку. Нетаньяху дождался телефонного разговора с Байденом, после которого, по данным СМИ, Израиль отменил ответную атаку.

Источники в дипломатических кругах предполагают, что Израиль не удержится от ответа, но будет "работать" по иранским прокси-силам: той же Хезболла, например, или хуситам в Йемене.

Теперь самое важное: чем Украина отличается от Израиля?

Первым просится сравнение, что РФ — ядерное государство, а Иран нет. Следовательно, участие в операциях против Тегерана несет значительно меньшие риски, чем против москвы.

Израиль с 1952 года занимается своими соглашениями о безопасности с США и другими западными странами. Он является главным партнером Соединенных Штатов вне НАТО. Поэтому общая защита израильского неба — это, с одной стороны, обязательства Вашингтона, с другой — попытка избежать нового витка военного кризиса (который непременно возник бы в случае действительно успешной атаки Ирана на Израиль).

К слову, американцы уничтожали "шахеды" ракетами стоимостью в $2 млн.

Мораль: завидовать (в данном случае израильтянам) плохо; хорошо учиться на чужом опыте. А он указывает на аксиому: если не зовут в НАТО, то следует соглашаться на статус главного партнера вне НАТО. Пренебрегать не стоит.

Кроме того, нападение на Израиль, похоже, подтолкнет в американском конгрессе вопрос о помощи Украине, что само по себе ценно.

Источник: Telegram-канал Орестократия.