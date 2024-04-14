Іран запустив сотні ракет та безпілотників: Ізраїль стверджує що збив 99 відсотків з них

Іран застосував 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля"

Ізраїльскі офіційні особи стверджують, що відбили масований удар Ірану із використанням сотень ударних безпілотників типу Shahed-136 та різноманітних ракет. В ЦАХАЛ оцінили загальну кількість повітряних цілей, які атакували Ізраїль, у 200 безпілотників та 150 ракет.

Про це повідомляє ізраїльський інформаційний портал Ynet із посиланням на речника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі. За словами Хагарі, більшість засобів повітряного нападу перехопили системи протиповітряної оборони.

Зокрема Ізраїль задіяв у перехопленні балістичних ракет систему ППО великої дальності Arrow, яка здатна збивати ракети у стратосфері. Хагарі стверджує, що переважну більшість ракет та безпілотників було збито силами Ізраїля за межами його повітряного простору. Також він визнав ураження військової бази ракетами Ірану – зазначивши, що на її територію впали уламки ракет та завдали незначної шкоди інфраструктурі.

При цьому американське видання New York Times повідомляє, що Іран застосував під час нападу 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля", у тому числі балістичні ракети. Більша частина з них була запущена з самого Ірану та справді збита за межами повітряного простору Ізраїля, але в цьому – велика заслуга союзників.

Зокрема, за інформацією низки американських та британських ЗМІ, частину БПЛА збили американські та британські винищувачі, які займалися їхнім перехопленням у повітряному просторі Іраку та Сирії. Десятки дронів, а також щонайменше одну балістичну ракету Ірану збили військово-повітряні сили та ППО Йорданії – там є загиблі через падіння уламків збитого безпілотника. Ізраїльська протиповітряна оборона та ВПС перехоплювали тільки те, що пройшло крізь щільну "сітку", яку створили винищувачі та системи союзних сил.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.