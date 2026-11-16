Цифровий апокаліпсис вже почався? Великі банки США охопив збій

Клієнти Chase залишили понад 3 800 повідомлень про проблеми з онлайн-сервісами

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Великі банки США зіткнулися з перебоями в онлайн-сервісах на тлі чуток про "цифровий апокаліпсис". Прогнози глобальної кібератаки та "обнулення" рахунків Центр протидії дезінформації спростував: до вигаданої катастрофи прив’язали реальну перевірку системи оповіщення.

Які банки зіткнулися з перебоями

Про проблеми масово повідомляли клієнти JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo та Capital One, а також платіжного сервісу Zelle. За даними Downdetector, під час збою лише щодо Chase надійшло понад 3 800 звітів, щодо Bank of America – понад 1200. Платформа Plaid також підтвердила проблеми зі своїми підключеннями до Chase.

Збій Bank of America в США

Збій Zelle в США

Збій Chase в США

Водночас системи Федеральної резервної системи працюють у звичному режимі. Банківські перебої сталися за кілька днів після наймасштабнішого за останні 25 років авіаколапсу в США, спричиненого збоєм у телекомунікаційній системі управління повітряним рухом.

Як перевірку оповіщення перетворили на прогноз катастрофи

Реальна подія, навколо якої побудували чутки, – перевірка національної системи екстреного сповіщення США. Як повідомляє Новини.LIVE, її проводитимуть Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) спільно з Федеральною комісією зі зв’язку (FCC). Тест передбачає повідомлення на радіо й телебаченні.

За поясненням керівника Департаменту медіаграмотності ЦПД Івана Сличка, такі вкиди будують за типовою схемою: вигадують катастрофу, додають точну дату та підкріплюють історію реальними, але не пов’язаними з нею подіями. За докази майбутньої атаки автори дописів також видавали звичайні урядові рекомендації щодо підготовки до надзвичайних ситуацій.

Резервні маршрути дозволяють передавати дані в обхід несправної ділянки мережі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Насправді ці рекомендації не пов’язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку. Також до чутки прив’язали заплановану на 17 листопада перевірку системи оповіщення у США. Йдеться лише про тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Відключення інтернету чи обмеження доступу до банківських рахунків не передбачені", – зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Чому локальний збій не вимикає весь інтернет

Інтернет складається з тисяч з’єднаних між собою мереж і не має єдиного центру керування. Його стійкість забезпечують резервні маршрути передачі даних, дублювання інфраструктури та резервне живлення вузлів. Якщо один шлях перестає працювати, дані можуть пройти іншим, тому відмова окремого вузла чи провайдера не зупиняє автоматично решту мереж.

Банки також мають окрему інфраструктуру, резервні копії та журнали операцій, а дані про баланси дублюються на незалежних серверах. Локальні й регіональні перебої через кібератаки, пошкодження обладнання або проблеми з електроживленням здатні порушувати доступ до окремих сервісів. Збереження банківських даних забезпечують інші рівні інфраструктури – зокрема резервування та облік операцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прогнозують з інтернетом на 17 листопада та чому чекають "цифровий апокаліпсис".