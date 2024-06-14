Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про безпекову угоду України та США, а також про її влив на Росію

Двостороння угода про безпеку між Україною та США, яку президенти Володимир Зеленський і президент Джо Байден підписали 13 червня в рамках саміту "Великої сімки" в Апулії, не на жарт розірвала російський пропагандистський пул, який уже як добу переживає прийняття неминучого.

Дивним чином, росіян не так сильно рвало від угод з іншими 15-ма країнами-союзницями України і навіть об'ємна допомога від Японії, не так тригерила, як угода із США.

І справа навіть не в тому, що Штати це геополітичний ворог Росії, що історично склалось, і так було, є і буде завжди, а у тому, що за виверженнями декалітрів жовчі, розмовляючими головами, стоять куратори, які чудово розуміють до чого веде їх тупиковий процес.

Фактично, станом на сьогодні, на третій рік війни, Росію доведено до положення пошуку зброї та техніки в країнах третього світу — Африці. Кремль намагається викуповувати старі радянські танки у Судану, шукає можливість придбання техніки в країнах Центральної Азії, на Близькому Сході і навіть у Латинській Америці. На третій рік війни РФ виснажується швидше, ніж за попередні два роки та перспективи відновлення довоєнного потенціалу, після закінчення війни дорівнюють нулю.

Своєю чергою Україна отримує не лише гарантії підтримки на період війни, а й після її завершення розвиватиме свій військово-промисловий комплекс (ВПК). Вона посилюватиме потенціал армії коштом західних технологій, які довели тотальну перевагу над радянськими та російськими. І хто є лідером серед усіх країн-союзниць України у питаннях високотехнологічності та обсягів ВПК? Звісно, це США.

Той, хто в Росії не займається буркотінням і лихослів'ям з екранів телевізорів, а проводить аналіз для вищого військово-політичного керівництва країни, чудово усвідомлюють у яку прірву занурюється їх країна у питаннях безпеки та відстоювання національних інтересів, у суперечках з тими, хто ще вчора здавався "друзями" та "братами". А ось Україна навпаки, стане на шлях посилення регіональних позицій.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.