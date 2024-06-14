Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о соглашении о безопасности Украины и США, а также о его влиянии на Россию

Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и США, которое президенты Владимир Зеленский и президент Джо Байден подписали 13 июня в рамках саммита "Большой семерки" в Апулии, не на шутку разорвало российский пропагандистский пул, который уже сутки переживает принятие неизбежного.

Странным образом, россиян не так сильно рвало от соглашений с другими 15 странами-союзницами Украины и даже объемная помощь от Японии, не столько триггерила, сколько соглашение с США.

И дело даже не в том, что Штаты это исторически сложившееся геополитический враг России, и так было, есть и будет всегда, а в том, что за извержениями декалитров желчи, говорящими головами, стоят кураторы, прекрасно понимающие к чему ведет их тупиковый процесс.

Фактически, на сегодня, на третий год войны, Россия доведена до положения поиска оружия и техники в странах третьего мира — Африке. Кремль пытается выкупать старые советские танки у Судана, ищет возможность приобретения техники в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и даже в Латинской Америке. На третий год войны РФ истощается быстрее, чем за предыдущие два года и восстановления довоенного потенциала, после окончания войны равны нулю.

В свою очередь, Украина получает не только гарантии поддержки на период войны, но и после ее завершения будет развивать свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Она будет усиливать потенциал армии на средства западных технологий, доказавших тотальное превосходство над советскими и российскими. И кто является лидером среди всех стран-союзниц Украины в вопросах высокотехнологичности и объемов ВПК? Конечно, это США.

Тот, кто в России не занимается брюзжанием и злословием с экранов телевизоров, а проводит анализ для высшего военно-политического руководства страны, прекрасно осознают, в какую пропасть погружается их страна в вопросах безопасности и отстаивания национальных интересов, в спорах с теми, кто еще вчера казался "друзьями" и "братьями". А вот Украина, наоборот, станет на путь усиления региональных позиций.

Источник: пост Коваленко в Telegram.