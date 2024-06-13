РФ може знову втрутитись у виборчий процес США: чим це загрожує Україні

Росія може скористатись соціальними розбіжностями у США, в тому числі протестами в студентських містечках

Зростаюча кількість супротивників США на чолі з Росією намагаються вплинути на президентські вибори 2024 року. Діяти будуть за допомогою найманих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на американських чиновників. У виданні зазначається, що за словами чиновників Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися неназваними, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

Ймовірно, РФ розглядає вибори в США, як можливість для досягнення своїх більш широких цілей, таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інститутів і підрив довіри до США в більш широкому сенсі.

Росія може скористатись соціальними розбіжностями у США, в тому числі протестами в студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Газі, очікують в розвідувальному співтоваристві.

Співрозмовники видання вважають, що Іран має намір діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішній розбрат і навіть заохочуючи насильство. Водночас Китай, за словами чиновників, поки що дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційні наслідки від втручання у вибори.

Центр протидії зовнішньому зловмисному впливу при Офісі директора національної розвідки США, який розпочав роботу у вересні 2022 року, намагатиметься протидіяти цим загрозам за допомогою аналізу медіа. Зокрема, центр має на меті встановити, чи створюються медіа синтетичним шляхом, чи ними керують іноземні агенти.

Нагадаємо, вибори у США 2024 року заплановані на вівторок 5 листопада та стануть 60-ми виборами президента США. На чергових виборах виборці оберуть колегії виборщиків, які через 41 день, у грудні 2024 року мають обрати нового президента та віцепрезидента США. Також відбудуться вибори до обох палат Конгресу: Палати представників та третини Сенату.

Раніше "Телеграф" писав, що майбутні вибори президента у Сполучених Штатах Америки обов'язково стануть мішенню для спроб вплинути на них з боку ворогів країни. В першу чергу, вплинути на них буде намагатися Росія.