Контракт сторіччя: США підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною

Штати зобов'язуються підтримувати Україну протягом 10 років

У четвер, 13 червня, в межах саміту "Великої сімки" президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали історичний документ — Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Таким чином Штати стали 17 країною, яка ухвалила угоду, раніше її підписала Японія.

Про це стало відомо зі спільної пресконференції Байдена та Зеленського. Лідер США заявив, що підписання двосторонньої угоди має на меті продемонструвати всьому світові, що США підтримують Україну і продовжать це робити.

Разом з тим видання Reuters повідомило про те, що угода, підписана на полях саміту G7 в Італії, має стати кроком до членства України в НАТО.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", — йдеться в тексті угоди, зазначає Reuters.

Двостороння угода про безпеку, яку підписали США та Україна, розрахована на 10 років. Вона містить різні пункти, зокрема певні зобов’язання США щодо довгострокового фінансування підтримки оборони України, продовження навчання українських військових, розширення співпраці у виробництві озброєнь та військової техніки й багато іншого.

Угода про безпеку

США стали 17 країною, які підписала двосторонню угоду з Україною. Першою ж була Велика Британія, яка підписала угоду ще 12 січня.

Відтоді двосторонні угоди з Україною підписали ще 15 країн: Німеччина, Данія, Франція, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія та Японія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Столтенберг розповів, що має зробити Україна, щоб вступити до НАТО. Для вступу до Альянсу їй треба спочатку перемогти у війні проти Росії.