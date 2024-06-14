Скільки безпекових угод підписала Україна, і скільки готується підписати: Зеленський назвав цифри

Усі країни "Великої сімки" вже підписали безпекові угоди з Україною

Україна загалом підписала з партнерами вже 17 безпекових угод, серед яких сім – з усіма членами G7. Зараз до підписання готується ще 10 безпекових угод, які будуть підписані найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, під час саміту G7 він зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та президентом США Джозефом Байденом.

Окрім того, з США та Японією були підписані безпекові угоди. Таким чином, вже всі країни "Великої сімки" охоплені угодами про двосторонні безпекові гарантії.

"Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", – додав президент.

У четвер, 13 червня, після підписання історичної угоди про безпеку між США та Україною, президенти обох держав, Джо Байден та Володимир Зеленський виступили на спільній пресконференції. "Телеграф" зібрав для вас головні тезиси, що звучали під час брифінгу.

Під час свого візиту до Італії, в межах саміту "Великої сімки", президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісідою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Таким чином Японія стала 16 країною, які підписала важливий документ, попередньою була Норвегія.