Який план США для перемоги України? Байден відповів на запитання "Телеграфу"

США разом з Україною спільно працюють над планом.

Закон про додаткове фінансування для Києва, який глава Білого дому підписав 24 квітня 2024 року, містив чітку вимогу до адміністрації Байдена впродовж 45 наступних днів надати Конгресу стратегію щодо війни в Україні. Втім дедлайн подачі такої стратегії сплив ще 8 червня, а жодного подібного документу так і не було оприлюднено.

Тож який план має Байден щодо української перемоги — під час пресконференції на полях саміту G7 запитав головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

Американський президент нагадав, що США, як і багато інших націй у світі, підписали безпекову угоду з Україною:

"Кроки, які ми збираємося зробити, щоб переконатися, що Україна має перемогу, а Росія не матиме переваги — це продовження підтримки. Ми підписали [угоду], і значна кількість країн — теж. Ми маємо підтримку G7 і, відверто кажучи, інших країн. Ми сиділи з прем’єр-міністром Японії, Південної Кореї. Крім НАТО та G7, у нас є 50 країн, які підписалися. І тому ми залишимося [з Україною] стільки, скільки буде потрібно", — сказав глава Білого дому.

Говорячи про план щодо підтримки Києва, Байден заявив, що він "у процесі":

"Що стосується плану, то зараз він у процесі. Ми обговорюємо з нашими українськими друзями, що саме це буде. У нас є багато руху у напрямку цього. Ми знаємо у загальних рисах, без деталей. Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй надано можливості для захисту, і саме це вони зараз роблять".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці думають про 10-річну угоду між Україною та США.