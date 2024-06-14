Пропозиції Путіна офіційно віддати йому шматок України гарні своєю ясністю. Є дві корисні речі - Роман Шрайк
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Блогер Роман Шрайк відповів, що означає "мирний план" Путіна
Пропозиції Путіна офіційно віддати йому шматок України гарні своєю кристальною ясністю:
1) навіть до тих, які всі ці два з лишком роки вірять, що ось-ось почнуться переговори, має дійти, що Путін їх вести не збирався і в найближчому майбутньому не збирається,
2) У них має зародитись думка, що метою Путіна було, є і буде захоплення території України, а всі слова про "демілітаризацію та денацифікацію" — це таки брехня.
Тож дякую йому, і нехай скоріше помре.
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