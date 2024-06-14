Блогер Роман Шрайк відповів, що означає "мирний план" Путіна

Пропозиції Путіна офіційно віддати йому шматок України гарні своєю кристальною ясністю:

1) навіть до тих, які всі ці два з лишком роки вірять, що ось-ось почнуться переговори, має дійти, що Путін їх вести не збирався і в найближчому майбутньому не збирається,

2) У них має зародитись думка, що метою Путіна було, є і буде захоплення території України, а всі слова про "демілітаризацію та денацифікацію" — це таки брехня.

Тож дякую йому, і нехай скоріше помре.