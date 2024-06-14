Целью Путина было, есть и будет захват территории Украины, а все остальное вранье - Роман Шрайк
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Блогер Роман Шрайк ответил, что означает "мирный план" Путина
Предложения Путина официально отдать ему кусок Украины хороши своей кристальной ясностью:
1) даже до тех, которые все эти два с лишним года верят, что вот-вот начнутся переговоры, должно дойти, что Путин их вести не собирался и в ближайшем будущем не собирается,
2) У них должно зародиться мнение, что целью Путина было, есть и будет захват территории Украины, а все слова о "демилитаризации и денацификации" — это ложь.
Благодарю его, и пусть скорее умрет.
Напомним, что условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, звучат так:
- Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,
- Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО,
- у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,
- санкций против России должны быть отменены,
- статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
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