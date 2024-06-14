Блогер Роман Шрайк ответил, что означает "мирный план" Путина

Предложения Путина официально отдать ему кусок Украины хороши своей кристальной ясностью:

1) даже до тех, которые все эти два с лишним года верят, что вот-вот начнутся переговоры, должно дойти, что Путин их вести не собирался и в ближайшем будущем не собирается,

2) У них должно зародиться мнение, что целью Путина было, есть и будет захват территории Украины, а все слова о "демилитаризации и денацификации" — это ложь.

Благодарю его, и пусть скорее умрет.

Напомним, что условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, звучат так:

Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,

Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО,

у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,

санкций против России должны быть отменены,

статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.