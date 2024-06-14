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Целью Путина было, есть и будет захват территории Украины, а все остальное вранье - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 14 июня 2024, 18:10

Блогер Роман Шрайк ответил, что означает "мирный план" Путина

Предложения Путина официально отдать ему кусок Украины хороши своей кристальной ясностью:

1) даже до тех, которые все эти два с лишним года верят, что вот-вот начнутся переговоры, должно дойти, что Путин их вести не собирался и в ближайшем будущем не собирается,

2) У них должно зародиться мнение, что целью Путина было, есть и будет захват территории Украины, а все слова о "демилитаризации и денацификации" — это ложь.

Благодарю его, и пусть скорее умрет.

Напомним, что условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, звучат так:

  • Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,
  • Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО,
  • у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,
  • санкций против России должны быть отменены,
  • статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
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Теги:
#Владимир Путин #Роман Шрайк