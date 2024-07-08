Запрошення до НАТО не буде? ЗМІ дізналися, чого Україні чекати від саміту

9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбудеться триденний саміт лідерів НАТО

На саміті у Вашингтоні лідери НАТО навряд чи зроблять офіційне запрошення Україні стати членом альянсу. Український президент Володимир Зеленський буде змушений прийняти ту допомогу, яку запропонують натомість.

Про це пише агентство AFP. Там посилаються на власні джерела.

"Лідери альянсу... знову підтвердять, що Київ якось стане членом НАТО... Але вони не дадуть Зеленському того, чого він хоче найбільше — твердого запрошення його... країни приєднатися до їхнього... альянсу найближчим часом ", — йдеться в повідомленні.

Як пише AFP, найважливіша та конкретна допомога, яку отримає Україна у Вашингтоні, швидше за все, це зобов’язання щодо створення нових систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбудеться триденний саміт лідерів НАТО. Вперше у ньому візьмуть участь лідери 32 країн Альянсу — його повний склад з того часу, як до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія. Тема війни РФ проти України буде однією із головних.

Раніше "Телеграф" писав, що за словами генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, для того, щоб Україні отримати запрошення, потрібна згода всіх країн-членів. А Київ має виконати низку умов.