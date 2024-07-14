Політичний оглядач, парламентський журналіст прокоментувала, як замах на Трампа вплине на ситуацію з виборами у США

Виборча кампанія у США й так є достатньо радикальною, а після пострілів у Трампа вона, з одного боку, загостриться ще більше, і з іншого — зробить і без того високі шанси Трампа на перемогу захмарними.

Ми тут зараз у поїздці занурюємось у переважно республіканський контекст, і слухаємо про християнський націоналізм. Це одна з тих речей, що забезпечує Трампу над високу підтримку. Якщо коротко, Трампа багато з його виборців вважають обраним Богом. Після того, як куля зачепила Трампа, але не вбила, це цілком вкладається у концепцію божого обранця. І так підвищує шанси Трампа, що я не знаю, що тепер має зробити Байден, аби мати хоч якісь шанси і повернутись в новини. Напевно лише зняти свою кандидатуру. А це очікували, до речі, ще на цьому тижні. Більше про це я написала у своєму тг якраз за годину до цих новин.

Але тепер зняття також матиме мало сенсу саме у політичному плані, на фоні подій навколо Трампа.

Ну і для України, яка тут, повірте, майже з усіх розмов, не в топ 20 пріоритетів, це цитата, це звичайно ризик бути ще більш посунутими у повістці. Хоча і цю ситуацію можна використати на нашу користь. Нам казали на деяких зустрічах про те, як формувати правильну риторику для американських виборців. І один з меседжів був про тероризм, загрозу внутрішній безпеці, на що дуже чутливо реагують американці. А тепер і Трамп відчув на собі загрозу безпеці.

В цікавий час опинилась в Америці.

Джерело — допис Юлії Забєліної у Facebook.