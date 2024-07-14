На мітингу Трампа у Пенсильванії в США пролунали постріли: що відомо (відео)

Поки що невідомо, хто та з якою метою стріляв у експрезидента США

В США під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли в той час, як він виголошував промову перед своїми прихильниками. Хто саме стріляв, невідомо, Трамп, схоже за все, отримав легкі поранення.

Про це повідомляє Sky News. Зазначається, що Трампа прикрили особисті охоронці, після чого вивели його з трибуни.

"Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени.Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги та підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени та посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події", – йдеться у повідомленні.

Подробиць про стан Трампа зараз немає. На ньому було помітно кров, коли кандидат залишав сцену. Поки що невідомо, хто та з якою метою стріляв у експрезидента США. Зазначається, що звуки пострілів на відео дуже схожі на вистріли з пневматичного озброєння, а поранення, яке отримав Трамп, доволі легке.

Нагадаємо, що передвиборні дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.

Раніше "Телеграф" писав, що редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".