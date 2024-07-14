Политический обозреватель, парламентский журналист прокомментировала, как покушение на Трампа повлияет на ситуацию с выборами в США

Избирательная кампания в США и так достаточно радикальна, а после выстрелов в Трампа она, с одной стороны, обострится еще больше, и с другой — сделает и без того высокие шансы Трампа на победу заоблачными.

Мы здесь сейчас в поездке погружаемся в преимущественно республиканский контекст и слушаем о христианском национализме. Это одна из тех вещей, которая обеспечивает Трампу над высокой поддержкой. Если коротко, Трампа многие из его избирателей считают избранным Богом. После того, как пуля зацепила Трампа, но не убила, это целиком укладывается в концепцию божьего избранника. И так повышает шансы Трампа, что я не знаю, что теперь должен сделать Байден, чтобы иметь хоть какие-нибудь шансы и вернуться в новости. Наверное, только снять свою кандидатуру. А это ожидали, кстати, еще на этой неделе. Больше об этом я написала в своем тг как раз за час до этих новостей.

Но теперь снятие будет иметь мало смысла именно в политическом плане, на фоне событий вокруг Трампа.

Ну и для Украины, которая здесь, поверьте, почти из всех разговоров, не в топ 20 приоритетов, это цитата, это, конечно, риск быть еще более подвинутым в повестке. Хотя и эту ситуацию можно использовать в нашу пользу. Нам говорили на некоторых встречах, как формировать правильную риторику для американских избирателей. И один из месседжей был о терроризме, угрозе внутренней безопасности, на что очень чувствительно реагируют американцы. А теперь и Трамп ощутил на себе угрозу безопасности.

В любопытное время оказалась в Америке.

Источник — сообщение Юлии Забелиной в Facebook .