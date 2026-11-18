Серед акційних пропозицій – кава, солодощі, заморожені продукти та засоби для прибирання

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В "АТБ" до 24 листопада діють акції на продукти, напої та товари для дому. Найбільша знижка становить 45%: зокрема, морозиво "Три Ведмеді" Фісташка вагою 0,5 кг коштує 150,90 грн замість 274,90 грн.

Які товари можна придбати дешевше та скільки вдасться заощадити, розповідає "Телеграф". У добірці є пропозиції зі знижками понад 30%.

Кава та солодощі: економія до 292 грн

Найбільше у гривнях можна заощадити на розчинній каві Jacobs Monarch вагою 280 г: вона коштує 409,90 грн замість 701,90 грн. Різниця – 292 грн, знижка – 41%. Мелена Jacobs Monarch у пачці 230 г подешевшала з 307,90 до 179,90 грн, а розчинна Чорна Карта Gold вагою 200 г – із 425,90 до 252,50 грн.

На розчинній каві Jacobs Monarch можна заощадити 292 гривні

Молочний шоколад Millennium Gold із лісовими горіхами або мигдалем, 110 г, продають по 55,90 грн замість 98,50 грн – зі знижкою 43%. Milka з Орео, 100 г, коштує 62,90 грн замість 99,90 грн. Вагові цукерки Nestle Лайон подешевшали з 541,49 до 350,90 грн за кілограм: економія становить 190,59 грн на кілограмі й залежить від ваги покупки.

Шоколад Millennium Gold із горіхами в "АТБ" продають зі знижкою 43%

До чаю можна взяти печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г, за 28,90 грн замість 42,90 грн. Сам чай День у День у пачках по 40 фільтр-пакетів коштує 28,50 грн замість 43,90 грн: серед варіантів – чорний цейлонський, із лимоном, полуницею або смаком персика й маракуї.

Морозиво, вершки та сири зі знижками до 45%

Порційне морозиво "Три Ведмеді" Monaco вагою 100 г продають по 39,50 грн замість 72,40 грн. Знижка 45% діє на смаки "Чорничний чізкейк", "макарон-юдзу" та "манго-меренга". Пломбір "Хрещатик" жирністю 15%, 0,75 кг, коштує 161,90 грн замість 270,80 грн – на 40% дешевше.

На порційне морозиво "Три Ведмеді" Monaco діє знижка 45%

У молочному відділі плавлений сир Ферма Вершковий 60%, 160 г, пропонують за 51,90 грн замість 86,90 грн. Крем-сир Ферма Вершковий 50%, 170 г, коштує 50,90 грн замість 84,90 грн – обидві позиції мають знижку 40%. Вершки Premialle 33% вагою 0,5 кг подешевшали зі 188,30 до 124,90 грн.

Глазурований сирок Злагода Полуниця, 36 г, обійдеться у 10,50 грн замість 16,50 грн. Сиркові батончики цього ж бренду з ваніллю у глазурі, 120 г, продають за 46,90 грн замість 72,90 грн.

Акційні ціни поширюються також на молочні продукти й сиркові десерти

Що подешевшало до обіду та вечері

Напівкопчена ковбаса М’ясна лавка Баликова, 0,5 кг, коштує 103,90 грн замість 173,70 грн – знижка становить 40%. Сосиски М’ясна лавка Дитячі, 330 г, продають за 78,90 грн замість 121,70 грн. Варено-морожені креветки Norven Vannamei, 0,7 кг, подешевшали з 303,90 до 199,90 грн.

Серед акційних товарів є ковбаса та сосиски "М’ясна лавка"

Пельмені Valesto з яловичиною, курятиною та свининою, 0,6 кг, можна придбати за 86,90 грн замість 145,60 грн. Млинці Valesto з манго, 300 г, коштують 62,90 грн замість 99,90 грн, а з полуницею – 72,90 грн замість 115,90 грн. Майонез Торчин Європейський 72%, 0,5 кг, продають за 70,30 грн замість 108,40 грн.

Знижки поширюються і на заморожені страви Valesto

Серед напоїв літровий Живчик зі смаком груші коштує 27,90 грн замість 42,90 грн. Пиво Чернігівське Біле об’ємом 0,5 л подешевшало з 45,50 до 25,90 грн, а Zibert Lager у банці 0,5 л – із 37,90 до 21,50 грн: на обидві позиції діє знижка 43%.

Товари для дому та гігієни: що вигідно взяти

Туалетний папір Zewa Deluxe Peach або Pure White, чотири рулони, коштує 97,90 грн замість 169,50 грн – знижка 42%. Літровий засіб для унітазу Domestos Ультра Білий продають за 103,90 грн замість 167,80 грн. Засіб для видалення жиру GALAX das PowerClean, 0,5 кг, обійдеться у 70,50 грн замість 113,00 грн.

Засіб Domestos Ультра Білий коштує 103,90 грн замість 167,80 грн

Зубна паста Aquafresh Family, 100 мл, подешевшала з 66,70 до 44,50 грн, а Colgate Total 12, 150 мл, – зі 197,60 до 122,90 грн. Гель для душу Fa Volcano Force або Tropic Storm, 250 мл, коштує 75,90 грн замість 122,90 грн.

На підгузниках Huggies Extra Care можна заощадити 200,90 грн за упаковку. Розмір 3 у пачці на 40 штук і розмір 4 на 33 штуки продають за 494,00 грн замість 694,90 грн. Знижка становить 28%, але за сумою економії ці пропозиції поступаються лише великій упаковці Jacobs Monarch.

Серед акційних товарів в "АТБ" є туалетний папір, гелі для душу та зубна паста

Раніше "Телеграф" розповідав, які солодкі подарункові набори від Roshen, Milka та Bob Snail з’явилися в "АТБ" і скільки вони коштують.