Майже 300 гривень залишаться у гаманці: в "АТБ" різко подешевшала популярна кава
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Серед акційних пропозицій також є шоколад, вагові цукерки, печиво та чай
У "АТБ" знизили ціни на популярну каву та солодощі: окремі товари можна придбати зі знижками понад 40%. Найбільше вдасться заощадити на розчинній каві Jacobs Monarch, одна банка якої подешевшала одразу на 292 гривні.
Про вигідні пропозиції в супермаркетах повідомляє "Телеграф". До 24 листопада покупцям доступні знижки на різні види кави, шоколад, цукерки, печиво та чай, а деякі товари коштують майже вдвічі дешевше.
Більше подробиць у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%".
Яка кава та чай подешевшали в "АТБ"
Найбільшу знижку в гривнях отримали покупці розчинної кави Jacobs Monarch. Банка вагою 280 г коштує 409,90 грн замість 701,90 грн. Таким чином, покупці заощаджують 292 грн, а знижка становить 41%.
Також у продажу є інші вигідні пропозиції на каву:
- Jacobs Monarch мелена, 230 г — 179,90 грн замість 307,90 грн;
- "Чорна Карта" Gold розчинна, 200 г — 252,50 грн замість 425,90 грн.
- Чай "День у День", 40 фільтр-пакетів — 28,50 грн замість 43,90 грн.
Які солодощі купити до напоїв
Заощадити можна не лише на каві, а й на шоколаді. Наприклад, молочний шоколад Millennium Gold із лісовими горіхами або мигдалем у плитці вагою 110 г продають за 55,90 грн замість 98,50 грн. Знижка становить 43%.
Плитка Milka з Oreo вагою 100 г коштує 62,90 грн замість 99,90 грн.
Серед інших акційних пропозицій:
- Цукерки Nestle Lion — 350,90 грн/кг замість 541,49 грн/кг. Економія становить 190,59 грн на кожному кілограмі.
- Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г — 28,90 грн замість 42,90 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав про щотижневу п’ятничну акцію в "АТБ", під час якої покупці можуть придбати окремі товари зі знижками до 50%.