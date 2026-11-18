Серед акційних пропозицій також є шоколад, вагові цукерки, печиво та чай

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У "АТБ" знизили ціни на популярну каву та солодощі: окремі товари можна придбати зі знижками понад 40%. Найбільше вдасться заощадити на розчинній каві Jacobs Monarch, одна банка якої подешевшала одразу на 292 гривні.

Про вигідні пропозиції в супермаркетах повідомляє "Телеграф". До 24 листопада покупцям доступні знижки на різні види кави, шоколад, цукерки, печиво та чай, а деякі товари коштують майже вдвічі дешевше.

Більше подробиць у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%".

Яка кава та чай подешевшали в "АТБ"

Найбільшу знижку в гривнях отримали покупці розчинної кави Jacobs Monarch. Банка вагою 280 г коштує 409,90 грн замість 701,90 грн. Таким чином, покупці заощаджують 292 грн, а знижка становить 41%.

Також у продажу є інші вигідні пропозиції на каву:

Jacobs Monarch мелена , 230 г — 179,90 грн замість 307,90 грн;

, 230 г — 179,90 грн замість 307,90 грн; "Чорна Карта" Gold розчинна , 200 г — 252,50 грн замість 425,90 грн.

, 200 г — 252,50 грн замість 425,90 грн. Чай "День у День", 40 фільтр-пакетів — 28,50 грн замість 43,90 грн.

Акційні ціни на каву в супермаркетах діють до 24 листопада

Які солодощі купити до напоїв

Заощадити можна не лише на каві, а й на шоколаді. Наприклад, молочний шоколад Millennium Gold із лісовими горіхами або мигдалем у плитці вагою 110 г продають за 55,90 грн замість 98,50 грн. Знижка становить 43%.

Плитка Milka з Oreo вагою 100 г коштує 62,90 грн замість 99,90 грн.

Серед інших акційних пропозицій:

Цукерки Nestle Lion — 350,90 грн/кг замість 541,49 грн/кг. Економія становить 190,59 грн на кожному кілограмі.

— 350,90 грн/кг замість 541,49 грн/кг. Економія становить 190,59 грн на кожному кілограмі. Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г — 28,90 грн замість 42,90 грн.

Молочний Millennium Gold із горіхами продають зі знижкою 43%

Раніше "Телеграф" розповідав про щотижневу п’ятничну акцію в "АТБ", під час якої покупці можуть придбати окремі товари зі знижками до 50%.