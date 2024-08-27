Економічний експерт Данило Монін розповів про податкові зміни

Спробую ще раз сформулювати думки щодо податкових змін.

Кабмін продовжує проводити свою улюблену тактику 3 кроки вперед 2 назад.

Спочатку Мінфін подає законопроєкт, щоб усі тотально шокувалися від нахабства та бажання нагнути всіх по всіх напрямках, а потім з’являється на кшталт законопроєкту від депутатів, які, мовляв, пом’якшують умови Мінфіну, але загалом погіршують позиції та маленьких і великих тих, хто займається бізнесом.

Я, наприклад, впевнений, що немає жодного резону брати з "фопів" 1-2 групи 10% з Мінімальної ЗП. Це першої групи збільшує податкове навантаження за єдиним податком в 3-4 разу, а другої групи 1,5 раза. Але там додаткових податкових надходжень навряд чи більше ніж 1 млрд і воно взагалі ніяк не вирішує питання.

Військовий збір 1,5% із зарплат, який став вічним, тепер хочуть збільшити до 5% і зробити вічним. Хоча по хорошому я б ще зрозумів якби цей захід вводився до кінця війни й навіть бізнес напевно теж ок би прийняв таку міру до кінця війни... Але ж вони її приймають назавжди... Як назавжди приймають +1% військовий збір з 3- й групи… хоча могли зробити просто 6% єдиний податок замість 5% і все. Навіщо так ускладнювати й це все назавжди? Військовий збір до державного бюджету. Єдиний до місцевого… додатковий платіж кожному…

Єдиним позитивним бачу виключно оподаткування Пишнобанкінгу у розмірі 50%. Якщо НБУ з банками хоче продовжувати паразитувати та смоктати бюджет, замість того щоб кредитувати економіку та допомагати бюджету, то таке справді можна обкладати за ставкою 50%, адже Пишнобанкінг цього року дасть прибутку банкам 200 млрд гривень та 100 млрд гривень податок це якраз те, що банки дають бюджет через депозитні сертифікати у зв’язку з НБУ.

І це найголовніша норма у доходах на 2024 рік.

Тому підсумовуючи. Я б залишив у законопроєкті лише 50% із банків і все. А все інше взагалі б не чіпав. Поки що зовсім незрозуміло, чи буде війна у 2025 році, але робити бюджет із війною весь 2025 рік Україні — це формувати найгірший сценарій та найкраще розпилення у їхньому житті!

Джерело: пост Данила Моніна у Facebook